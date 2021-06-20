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Giriş Tarihi: 20.6.2021 15:17

'da 16. oldu

AA
Deniz Öncü Almanya'da 16. oldu

Milli motosikletçi , Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ayağında, 11. cepten başladığı yarışta kaza yaparak motosikletinden düştü, daha sonra yarışa dönen ay-yıldızlı sporcu yarışı 16. sırada tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki sporcu, 'nın sekizinci ayağında 'nın Chemnitz şehrinde 3 bin 700 metre uzunluğa sahip Sachsenring Pisti'nde yarıştı.

Red Bull KTM Tech3 takımının sporcusu , rakibi 'nin çarpması sonucu motosikletinden düşmekten kurtulamadı. Yarışa tekrar dönen Deniz Öncü, damalı bayrağı 16. sırada geçti.

Deniz Öncü, yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Hafta sonu beklediğim gibi geçmedi. Yarışta yine ödül kürsüsü için mücadele etmeyi planlamıştım ama ne yazık ki başka bir yarışçı bana çarptı. Söyleyecek çok şeyim yok. Kendimi güçlü hissediyordum ve iyi bir yarış çıkarabileceğime inanıyordum. Ama sonunda yarış dışı kaldım ki bu çok yazık." değerlendirmesinde bulundu.

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Deniz Öncü Almanya'da 16. oldu
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