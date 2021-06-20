Son dakika: Fatih Terim'den Burak Elmas'a cevap! "İlk günkü gibi..."

Son dakika... Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile görüştüklerini, yarın sabah takımın başında Florya'da idmanlara başlayacağını söyledi. Elmas'ın bu açıklamlarına Fatih Terim'den cevap geldi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın sosyal medya hesabından teknik direktör Fatih Terim ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız" dedi.
Burak Elmas'ın seçimden önce söylediği gibi Fatih Terim'le yola devam kararı çıktı. Terim de yaptığı paylaşımla cevap verdi. Burak Elmas'ın tweetini alıntılayan Terim, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" sözleriyle paylaştı.
Öte yandan Galatasaray'ın resmi hesabından da Fatih Terim'e cevap geldi. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından Terim'in tweeti alıntılandı ve, "İlk günkü gibi hocam..." notuyla paylaşıldı.