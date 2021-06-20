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Giriş Tarihi: 20.6.2021 17:33 Son Güncelleme: 20.6.2021 18:09

Son dakika: 'de Fransa Grand Prix'sini kazandı

Son dakika: Formula 1'de Fransa Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Son dakika... 'de sezonun 7. yarışı olan Fransa Grand Prix'sini 'un Hollandalı pilotu kazandı. Şampiyona liderli Verstappen, bitime 2 tur kala 'in İngiliz pilotu 'ı geride bırakarak liderliği aldı ve zorlu yarışı kazanmayı bildi.

Son dakika... 'de sezonun 7. yarışı olan Fransa Grand Prix'sini 'un Hollandalı pilotu kazandı. Şampiyona liderli Verstappen, bitime 2 tur kala 'in İngiliz pilotu 'ı geride bırakarak liderliği aldı ve zorlu yarışı kazanmayı bildi.

Pole pozisyonu, yarış galibiyeti ve en hızlı tur zamanına imza atan Max Verstappen, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Hollandalı pilot, Formula 1 tarihinin hat-trick yapan 46. pilotu olarak da kayıtlara geçti.

Fransa Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk sırada gören Max Verstappen, şampiyonada lideliğini sürdürdü. Max Verstappen 131 puan, Lewis Hamilton 119 puanda yer alıyor.

İLK 10!

Verstappen
Hamilton
Perez
Bottas
Norris
Ricciardo
Gasly
Alonso
Vettel
Stroll

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Son dakika: Formula 1'de Fransa Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı
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