Son dakika: Formula 1'de Fransa Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Son dakika... Formula 1'de sezonun 7. yarışı olan Fransa Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Şampiyona liderli Verstappen, bitime 2 tur kala Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton'ı geride bırakarak liderliği aldı ve zorlu yarışı kazanmayı bildi.

Pole pozisyonu, yarış galibiyeti ve en hızlı tur zamanına imza atan Max Verstappen, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Hollandalı pilot, Formula 1 tarihinin hat-trick yapan 46. pilotu olarak da kayıtlara geçti.