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Giriş Tarihi: 20.6.2021 19:01 Son Güncelleme: 20.6.2021 19:42

Son dakika... son 16 için karşısında puan peşinde!

Son dakika... Galler son 16 için İtalya karşısında puan peşinde!

Son dakika... A Grubu son hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı grupta 6 puanla lider İtalya son 16'ya kalmayı garantiledi. Galler ise 4 puanla ikinci durumda. Galler grup ikinciliği yarışında büyük avantaja sahip. İtalya-Galler maçının canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Son dakika... 'de üçüncü maçlar başladı. A Milli Takımımız A Grubu'nda İsviçre ile karşı karşıya gelirken, lider ise 'i konuk ediyor. 2 maçını da kazanan İtalya 6 puanda, Galler ise İsviçre ile berabere kalırken, Türkiye'yi yendi ve 4 puanda.

Gök Mavililer son 16'yı garantilerken, 4 puanlı Galler ise ikinci sıra için büyük avantaja sahip. Galler puan alması durumunda grubu ikinci sırada kapatacak. Yenilmesi durumunda ise Türkiye-İsviçre karşılaşmasının sonucunu bekleyecek.

Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Ovidiu Haţegan düdük çalıyor. Maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER...

İtalya: Donnarumma, Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson, Jorginho, Pessina, Verratti, Chiesa, Bernardeschi, Belotti.

Galler: Ward, Gunter, Williams, Rodon, Allen, Ramsey, Bale, Roberts, Ampadu, Morrell, James.

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İTALYA 1-0 GALLER

39' Pessina

İtalya, 39. dakikada Galler karşısında Pessina'nın golüyle 1-0 öne geçti!

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Son dakika... Galler son 16 için İtalya karşısında puan peşinde!
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