Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Zelal Şengür'den Özbekistan'da altın madalya!
Giriş Tarihi: 20.6.2021 15:32

'den 'da altın madalya!

İHA
Zelal Şengür'den Özbekistan'da altın madalya!

Elazığlı milli kick boksör , ’da katıldığı turnuvayı şampiyonlukla tamamladı. Şengür, finalde Özbekistanlı rakibi Odiljon Qizi Dilnoza’yı yenerek şampiyon oldu.

Milli kick boksör , 'dan altın madalyayla döndü.

Özbekistan'ın başkenti 'te düzenlenen 'na antrenörü Abdullah Alan ile birlikte katılan milli sporcu, 56 kilo K1 sıkletinde finalde Özbekistanlı rakibi Odiljon Qizi Dilnoza'yı yenerek şampiyon oldu.

Zelal'i aldığı başarıdan dolayı tebrik eden Milli Takım Antrenörü Abdullah Alan, "Bu organizasyona en iyi şekilde hazırlanmıştık. Emeklerimizin karşılığını aldık. İnşallah Zelal bundan sonrası için de hem Elazığ, hem de ülkemize önemli dereceler kazandıracaktır. Organizasyona katılan tüm Milli sporcularımı tebrik ediyorum" dedi.


EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi! Diego Costa ve Ersin Destanoğlu transferinde sıcak gelişme...
Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'ın ardından sıra Fatih Terim'de! Görev tarihi belli oldu...
Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ilk sözler! 'Fatih Terim...'
Son dakika haberi: Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına düşük primle emeklilik hakkı
Son dakika haberi | Pazar günü ve maske yasağı için saatler kaldı: Kabine toplantısı düğümü çözecek
Babalar Günü kutlama mesajı ve sözleri 2021: İşte Kısa, Uzun, Resimli, Babalar Günü mesajları, sözleri ve şiirleri!
SON DAKİKA: EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimaller ve İsviçre maçı muhtemel 11'i
Son dakika: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Bielsa ve Ersun Yanal isyanı
Son dakika magazin haberleri: Berdan Mardini’nin eski eşine silahlı saldırı! Bacağından vuruldu
Duygu Yüklü Babalar Günü Mesajları ve Sözleri 2021: İşte En güzel, Kısa ve Resimli Babalar Günü Mesajı, Sözleri ve Şiirleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Zelal Şengür'den Özbekistan'da altın madalya!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA