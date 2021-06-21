Bizim çocukların hafta sonu yok!

Maçlar, antrenmanlar ve uzun süreli kamplar nedeniyle çocuklarına vakit ayıramamaktan yakınan üç baba, “Hafta sonu çocuklarla pikniğe gidip, yemek yiyemiyoruz. Pek çok özel anda yanlarında yokuz. Tabii ki içimizde kalan uhteler var ama hiçbir pişmanlık yok” dedi
Anadolu Efes'le EuroLeague ve lig şampiyonu olan ErginAtaman, F.Bahçe ve G.Saray'la yaşadığı şampiyonlukların yanı sıra uzun yıllar formasını giydiği Altay'ı 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli ile geçtiğimiz günlerde 10. Avrupa Şampiyonluğu'na imza atarak kırılması zor bir rekora imza atan güreşçi Rıza Kayaalp, FotoMaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın sorularını yanıtladı. Gizem ve Ceren isminde ikiz kızları, Sarp adında bir oğlu olan Ataman, Selin ve Lal'in babası Denizli ile 9 aylık Vera'nın babası Kayaalp'ten öne çıkanlar şöyle:
ERGIN ATAMAN: TELKINDE BULUNAN BIR BABA DEĞILIM
KENDİ babam ve tüm babaların ellerinden öpüyorum. Çok kolay bir baba-çocukilişkisi yaşamıyoruz. Profesyonel bir basketbol hayatı olunca hiçbir hafta sonu evde olunmuyor. Kamplar, maçlar, yurt dışı seyahatleri, uzun süreli hazırlık kampları... Her hafta sonu çocuklarıylapikniğe giden, çocuklarıylayemek yiyen bir babamodeli yok. Ama onların maddi manevi yanında olarak, önemli maçlara onları da götürerek, hem o atmosferin içinde olmalarını hem de işimdeki en heyecanlı anları onlarla paylaşmaya çalışıyorum. Çocuklarıma telkinde bulunmayı seven bir baba modelinde değilim. Onlara imkân sunupkendi isteklerini yapmalarınıtercih ediyorum. Çocuklarıma her şeyin en iyisini vermek istiyorum. Keşke onlarladaha çok zaman geçirsemama o zaman da bu işiyapamazdım. Kızlarım küçükken uzun yıllar İtalya'da çalıştım. O dönem çok ayrı kaldık. Bir pişmanlık olabilir ama ailevi nedenlerimiz bunu gerektiriyordu. Kızlarım ve oğlumla çok güzel bir ilişkimiz var. Onların seçim yapabilecekleri, bireyselliklerini geliştirecek ortam oluşturmayı seven bir babayım.
MUSTAFA DENİZLİ: ONLARI SEVDİM VE HEP GÜVENDİM
ÇOCUKLARIMIN büyümesini yaşayamadım. Kızlarımın doğumunu bile göremedim. Öyle bir mesleğin içindeyiz ki bir hafta varsın bir hafta yoksun. Baba-kız ilişkisini doyasıya yaşayamadım. Zaman olarak kaybettiklerini ortadan kaldırmak için yoğun programlar yapıyorsun. Zaman kısa da olsa öğreteceklerin önemli. Sevgiyi ve duyguları paylaşmak, onun konuşmaya başlamasını görmek farklı bir dünya yaratıyor insanda. İçimizde bazı uhdeler kaldı. Amaonlar da büyüdükçe daha iyi anlıyor. Tatildedahi onlarla olamıyorsun.
Tatilimiz yok desek yeridir. Kendimize zaman ayıramıyoruz. En fazla 15 gün. Onda da aklında 40 tilkiyle yaşayıp plan yapmaya çalışıyorsun. Ben böyle çocuklara sahip olduğum için mutluyum ama zaman zaman onlar durumumu dile getiriyor. Futbolcuyken korner atışlarındakibaşarım bile çocuklarımdan çaldığım zamanınsonucuydu. Kızımla geçireceğim zamanı oraya harcadığım için o kornerler gol oldu. İyi ki harcamışım. İyi bir baba olmaya çalıştım. Çocuklarıma verebileceğim en iyi eğitimleri verdim. Onları sevdim ve onlara güvendim. Babalar yaşlarıkaç olursa olsun çocuklarının bir fikri olduğunuunutmasınlar. Onlara bu şansı versinler, ozaman işleri daha kolay olur.
RIZA KAYAALP: KEŞKE DAHAÖNCE ÇOCUĞUM OLSAYMIŞ
ÇOCUĞUM 9 aylık ama 6 ay ayrı kaldım. Yarın da (bugün) olimpiyat kampı için ayrılacağım. Biz onunla daha çok vakitgeçirebilmek için olimpiyattansonra doğmasını istemiştikama olimpiyatlar erteleninceerken dünyaya gelmişoldu. Güzel bir duygu. Avrupa Şampiyonu olduğumda, eşim bir aydır ayrı kaldığımız kızımın televizyonda beni izleyip sevinmesini sosyal medyada paylaşmıştı. Bu beni çok duygulandırdı. Daha yaptıklarımın farkındadeğil ama ileride anlar diyedüşünüyorum. Önümde bir olimpiyat şampiyonası var. Evde 3-4 gün kalıp, kampa gidiyoruz. Son iki kamp kaldı. Hem olimpiyat yoğunluğu hem de çocuğun küçüklüğü yorucu oldu.
BABA olmak güzel bir duygu. Belki daha önceden evlenip erken çocuk sahibi olsam güzel olurmuş diyorum. Ama 10 yıldan bu yana tatil bile yapamadım. Sürekli şampiyonalar ve kamplar vardı. Kamptan hergeldiğimde farklı şeyler oluyor.Emekliyor, ayağa kalkıyor.Bunları hep kaçırıyorum. Sonuçta ülkemizi temsil etme sorumluluğumuz var. Zamanında evlerinde çocuklarını bırakıp ülkeyi savunmaya giden Mehmetçiği düşününce bizim yaptığımız bir şey değil. VERA bana uğurlu geldi 10. Avrupa şampiyonluğumu yaşadım. İnşallah olimpiyat şampiyonluğu da gelir. Yine onun sevincini görmek isterim. 6 aylıkken ekranda o sevinci yapması beni şaşırttı.
Eşim Zeynep'e 'Beni görünce mi yaptı herkese mi yaptı' diye sordum, beni görünce yapmış. Çok sevindim. BIZ köyde büyüdük. Çok imkânımız yoktu. Benim güreş imkânlarımı devletimiz karşıladı. O yüzden devlete vefa borcum var. Çocuğum ne isterse ben onaimkân sunacağım. Ülkemigururlandıran bir iş yapmasınıçok isterim. Sporcu olmak isterse de arkasında dururum. Vatana millete hayırlı bir evlat yetiştirmek en büyük hayalim.