Haber hattı

Olimpiyat seremonisiiçin kıyafetlerimiz hazır
2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için hazırlanan 'Team Türkiye Koleksiyonu'nun tanıtımı Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde yarın İstanbul'da yapılacak. Modern olimpik hareketin doğumgünü olarak kabul edilen 23 Haziran tarihinde Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşecek organizasyonda Vakko tasarım ekipleri tarafından hayata geçirilen seremoni kıyafetleri de sergilenecek.
Alanyaspor'dan TFF'yeyabancı kuralı desteği
ALANYASPOR Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralıyla ilgili konuştu. Çavuşoğlu, "Geçen yıl da gündemdeydi. Pandemi olduğu için uygulanmadı. TFF'nin kararını onaylıyorum. İsteyen 14, isteyen 12, isteyen 10 yabancı oyuncu ile çıkar. Biz geçen yıl 10 oyuncuyla başlayıp, 10oyuncuyla bitirdik. Ben sahada 8 yabancı varken 6 oyuncuyu kulübede oturtmam" dedi.
Antalyaspor stadınayerli sponsor buldu SÜPER Lig ekibi Antalyaspor, kulübe yeni gelir sağlamak için yerli bir uçuş firması ile anlaştı. Bir süredir devam eden görüşmeler sonrası Corendan Airlines ile 5 yıllık sponsorlukanlaşmasıyla Antalya Stadı'nın yeni adıCorendon Airlines Park olacak. Stadın isim değişikliği için federasyon ve bakanlıktan izin için temasların sürdüğü öğrenildi. Daha önce de Fraport TAV ile isim sözleşmesi 2 yıl uzatılmıştı.
Süper Lig'de transferhareketliliği başladı
BAŞAKŞEHİR, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı. 29 yaşındaki sol bek, Nantes'taki kulübündeki performansıyla Suudi kulübüne transfer olmuştu. Öte yandan Süper Lig'in yenisiAltay'ın, eski F.Bahçeli Stoch'la el sıkıştığıiddia edildi. Gaziantep FK da geçen sezon Rizespor'dan ayrılan Doğan Erdoğan ile anlaştı.