Haber hattı

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Giriş Tarihi: 22.6.2021

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Olimpiyat seremonisi için kıyafetlerimiz hazır
2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için hazırlanan 'Team Türkiye Koleksiyonu'nun tanıtımı Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde yarın 'da yapılacak. Modern olimpik hareketin doğum günü olarak kabul edilen 23 Haziran tarihinde Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşecek organizasyonda Vakko tasarım ekipleri tarafından hayata geçirilen seremoni kıyafetleri de sergilenecek.

Alanyaspor'dan TFF'ye yabancı kuralı desteği
ALANYASPOR Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 'nun yabancı oyuncu kuralıyla ilgili konuştu. Çavuşoğlu, "Geçen yıl da gündemdeydi. Pandemi olduğu için uygulanmadı. TFF'nin kararını onaylıyorum. İsteyen 14, isteyen 12, isteyen 10 yabancı oyuncu ile çıkar. Biz geçen yıl 10 oyuncuyla başlayıp, 10 oyuncuyla bitirdik. Ben sahada 8 yabancı varken 6 oyuncuyu kulübede oturtmam" dedi.

Antalyaspor stadına yerli sponsor buldu
ekibi Antalyaspor, kulübe yeni gelir sağlamak için yerli bir uçuş firması ile anlaştı. Bir süredir devam eden görüşmeler sonrası Corendan Airlines ile 5 yıllık sponsorluk anlaşmasıyla Antalya Stadı'nın yeni adı Corendon Airlines Park olacak. Stadın isim değişikliği için federasyon ve bakanlıktan izin için temasların sürdüğü öğrenildi. Daha önce de ile isim sözleşmesi 2 yıl uzatılmıştı.

Süper Lig'de transfer hareketliliği başladı
BAŞAKŞEHİR, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu 'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı. 29 yaşındaki sol bek, Nantes'taki kulübündeki performansıyla Suudi kulübüne transfer olmuştu. Öte yandan Süper Lig'in yenisi Altay'ın, eski F.Bahçeli Stoch'la el sıkıştığı iddia edildi. Gaziantep FK da geçen sezon Rizespor'dan ayrılan Doğan Erdoğan ile anlaştı.

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