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Giriş Tarihi: 22.6.2021 13:45

Millilerden Özbekistan'ta 11 madalya

DHA
Millilerden Özbekistan'ta 11 madalya

Uluslararası Açık Kick Boks Turnuvası’nda milli takım 11 madalya kazandı. Milliler, 7 altın 4 gümüş olmak üzere toplam 11 madalya ile önemli bir başarıya imza attı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılan Uluslararası Açık Kick Boks Turnuvası'nda milli takım 7 altın, 4 gümüş madalya kazandı.

Başkanı Sayın Salim Kayıcı, sportif açıdan üst düzeyde bir turnuva olduğunu belirterek, "Taşkent'e geldiğimiz andan beri bizlerden desteğini esirgemeyen Taşkent Büyükelçimiz Sayın Olgan Bekar'a ve büyükelçilik yetkililerimize teşekkür ediyorum. Yapılan organizasyonun kalitesinden dolayı yetkilileri ve Kick Boks Federasyonu Başkanı Sayın Aybek Narmetov'a teşekkür ediyorum. Almış oldukları başarılı sonuçlardan dolayı milli takımımızı tebrik ediyorum" dedi.

Turnuvada, 48 Kg Low Kick Erivan Barut, +91 Kg K1 Style , +91 Kg K1 Style, -71 Kg Full Altuğ Demir, 56 Kg K1 StyleN Zekiye Zelal Şengür, +70 Kg Kick Light Fatma Nursev Akaltun, 75 Kg Full Contact Okan Yamandağ, 81 Kg Full Contact'ta Emrah Yaşar altın madalya kazanırken, 60 Kg Full Contact Seyit Battal, 60 Kg K1 Style Cengiz Lale, 94 Kg Light Contact'ta Berke Çağan Çakmak gümüş madalya elde etti.

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Millilerden Özbekistan'ta 11 madalya
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