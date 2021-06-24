Burak Yılmaz Milan yolcusu
HAKAN Çalhanoğlu'nu ezeli rakibi İnter'e kaptıran Milan, şimdi bir başka milli futbolcumuzun peşinde: Burak Yılmaz… Milano ekibinin Leao ve İbrahimovic'li forvet hattını bir golcüyle daha güçlendirmek istediğini yazan Tuttomercato'ya göre listenin başında Fransa Ligi'nde Lille forması ile geçensezon şampiyonluk yaşayan millioyuncumuz Burak Yılmaz var. 35 yaşında ilk Avrupa deneyimini yaşayan Kral, yeni sezonda Milan formasını giyerse İtalyan ekibinde Ümit Davala veHakan Çalhanoğlu'ndan sonra oynayacak3'üncü Türk futbolcu olacak.
A Milli Takım'da Shane Larkin şoku
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri kadrosu açıklandı. Bugün Kanada'ya gidecek Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında 30 Haziran TSİ 05.35'te Uruguay, 2'nci maçında ise 1 Temmuz'da aynı saatte Çekya ile karşılaşacak. Shane Larkin'in sakatlığınedeniyle kadrodan çıkarıldığı duyurulurken, diğer oyuncular şöyle: Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Sadık Emir Kabaca, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz, Ersan İlyasova.
Anadolu Efes, Bilyoner ile yola devam ediyor
THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes ile Bilyoner arasındaki partnerlik anlaşması, gelecek sezon da sürecek. Buna göre Bilyoner, 2021-2022 sezonunda daAnadolu Efes'in arkasında olacak. Logosuyla birlikte Efes formalarında yer almayı sürdürecek olan Bilyoner, basketbolseverler için çeşitli sürprizleri hayata geçirmeye de devam edecek. Bilyoner, dijital platformlarda ve Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki seyircili maçlarda taraftar etkinliklerive hediye dağıtımı da gerçekleştirecek.
Peter Zulj 3 yıllığına Medipol Başakşehir'de
SÜPER Lig'de kötü bir sezon geçiren Medipol Başakşehir, 2021-22'ye iddialı kadroyla girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sol beke LucasLima'yı alan turuncu-lacivertliler, orta sahasınıda Peter Zulj ile güçlendirdi. Bonservisi Belçika ekibi Anderlecht'te olan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Göztepe'de kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Avusturyalı futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Zulj, İzmir ekibinde 16 maçta boy gösterip4 gol atmış, 2 de asist kaydetmişti.