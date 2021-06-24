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Giriş Tarihi: 24.6.2021

Spor turu

Spor turu
Burak Yılmaz Milan yolcusu
HAKAN Çalhanoğlu'nu ezeli rakibi İnter'e kaptıran Milan, şimdi bir başka milli futbolcumuzun peşinde: Burak Yılmaz… Milano ekibinin Leao ve İbrahimovic'li forvet hattını bir golcüyle daha güçlendirmek istediğini yazan Tuttomercato'ya göre listenin başında Fransa Ligi'nde Lille forması ile geçen sezon şampiyonluk yaşayan milli oyuncumuz Burak Yılmaz var. 35 yaşında ilk Avrupa deneyimini yaşayan Kral, yeni sezonda Milan formasını giyerse İtalyan ekibinde Ümit Davala ve Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra oynayacak 3'üncü Türk futbolcu olacak.

A Milli Takım'da Shane Larkin şoku
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri kadrosu açıklandı. Bugün Kanada'ya gidecek Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında 30 Haziran TSİ 05.35'te Uruguay, 2'nci maçında ise 1 Temmuz'da aynı saatte Çekya ile karşılaşacak. Shane Larkin'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı duyurulurken, diğer oyuncular şöyle: Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Sadık Emir Kabaca, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz, Ersan İlyasova.

Anadolu Efes, Bilyoner ile yola devam ediyor
THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes ile Bilyoner arasındaki partnerlik anlaşması, gelecek sezon da sürecek. Buna göre Bilyoner, 2021-2022 sezonunda da Anadolu Efes'in arkasında olacak. Logosuyla birlikte Efes formalarında yer almayı sürdürecek olan Bilyoner, basketbolseverler için çeşitli sürprizleri hayata geçirmeye de devam edecek. Bilyoner, dijital platformlarda ve Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki seyircili maçlarda taraftar etkinlikleri ve hediye dağıtımı da gerçekleştirecek.

Peter Zulj 3 yıllığına Medipol Başakşehir'de
SÜPER Lig'de kötü bir sezon geçiren Medipol Başakşehir, 2021-22'ye iddialı kadroyla girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sol beke Lucas Lima'yı alan turuncu-lacivertliler, orta sahasını da Peter Zulj ile güçlendirdi. Bonservisi Belçika ekibi Anderlecht'te olan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Göztepe'de kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Avusturyalı futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Zulj, İzmir ekibinde 16 maçta boy gösterip 4 gol atmış, 2 de asist kaydetmişti.

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