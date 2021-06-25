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Giriş Tarihi: 25.6.2021 10:32

Formula 1'de heyecan devam ediyor! Sıradaki durak Avusturya

AA
Formula 1'de heyecan devam ediyor! Sıradaki durak Avusturya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8 ve 9. yarışlarına, Avusturya ev sahipliği yapacak. Avusturya Grand Prix'si de 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Şampiyonanın 8. ayağı, Steiermark Grand Prix'si, 9. ayağı ise Avusturya Grand Prix'si adıyla Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenecek.

71 turluk Steiermark Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 27 Haziran Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Avusturya Grand Prix'si de 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Şu ana kadar Mercedes takımından Lewis Hamilton ve Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in 3'er, Sergio Perez'in (Red Bull-Honda) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- PİLOTLAR KLASMANI

1. Max Verstappen (Hollanda): 131 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 119

3. Sergio Perez (Meksika): 84

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 76

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 59

- Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 215

2. Mercedes: 178

3. McLaren: 110

4. Ferrari: 94

5. AlphaTauri: 45

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Formula 1'de heyecan devam ediyor! Sıradaki durak Avusturya
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