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Giriş Tarihi: 26.6.2021 14:05

Gazi Koşusu ne zaman, bugün saat kaçta koşulacak? Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak?

Gazi Koşusu ne zaman, bugün saat kaçta koşulacak? Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl 95. kez gerçekleştirilecek. 1927 yılından itibaren kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu klasiği için nefesler tutuldu. Pandemi kuralları nedeniyle bu sene seyircisiz olacak Gazi Koşusu, 2400 metre çim pistte koşulacak. Yarış öncesi merak edilen sorular ve cevapları haberimizde. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta koşulacak? Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak?

Hipodromda yılın en önemli koşusu bugün koşulacak. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'na 21'i erkek, 1'i dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayı katılacak. Geçtiğimiz yıl Call To Victory isimli safkanla kazanarak üst üste 6. Gazi zaferine imza atan ve kırılması güç bir rekorun sahibi olan Ahmet Çelik, bu sene de Burgas isimli safkanla en iddialı isimlerden biri olarak gösteriliyor.

GAZİ KOŞUSU BUGÜN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak. Yarış, TJK TV ile TAY TV'nin yanı sıra Kanal D, Habertürk, NTV, TV100, Haber Global, TRT Spor Yıldız, beIN Sports Haber, A Spor, Sportstv, SportsSmart ve Tivibu Spor kanallarından da yayımlanacak.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21'i erkek, 1'i dişi olmak üzere 22 at katılacak.

Gazi Koşusu'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmayacak. Her sene Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Derbi", geçen yıl gibi seyirci olmadan yapılacak.

EN İYİ DERECEYİ "BOLD PİLOT" YAPTI

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor. 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 94 yıllık geçmişinin en hızlı safkanı oldu.

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Gazi Koşusu ne zaman, bugün saat kaçta koşulacak? Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak?
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