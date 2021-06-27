Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Ayhancan Güven ilk podyum derecesine Avusturya'da ulaştı
Giriş Tarihi: 27.6.2021 15:31

Ayhancan Güven ilk podyum derecesine Avusturya'da ulaştı

DHA
Ayhancan Güven ilk podyum derecesine Avusturya'da ulaştı

Motor sporları pilotu Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi'nin ikinci yarışında ilk podyum derecesine ulaştı. Avusturya'daki Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta iyi bir performans gösteren Ayhancan Güven, ikinci cepten başladığı yarışta ikinci olmayı başardı. 2021 Porsche Supercup takviminin 3. yarışı 4 Temmuz'da yine Avusturya'da Red Bull Ring Pisti'nde koşulacak.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi'nde ilk podyum derecesine Avusturya'da ulaştı. Porsche Supercup takviminin ikinci yarışı Red Bull Ring'de koşulurken Ayhancan Güven iyi bir performans ortaya koydu. Mücadeleye ikinci cepten başlayan başarılı pilot, bitiş çizgisinden de ikinci sırada geçmeyi başardı. Bu sonuçla başarılı pilot, sezonun ilk poydum derecesine ulaşmış oldu.

Yarışa 2. sıradan başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ilk virajda rakiplerinin baskısına çok iyi bir sürüşle karşı koydu. Bu noktadan sonra konumunu korumayı başaran ve damalı bayrağın altından ikinci sırada geçen Ayhancan Güven, kendisi adına sezonun ilk podyumunu elde etti. 2021 Porsche Supercup takviminin 3. yarışı 4 Temmuz'da yine Avusturya'da Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buluyor! Prensip anlaşmasına varıldı...
Emekliye Temmuz ayında 441 lira zam! En düşük ve en yüksek SSK- BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar ve kaç para olacak?
Son dakika: Fenerbahçe'den gönderilen Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu
Son dakika: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu! 2021 Emekli temmuz zammı ile beraber...
Kanal İstanbul'u hazmedemediler! Deutsche Welle ve BBC'den alçak provokasyon
Son dakika: Yeni teknik direktörünü bekleyen Fenerbahçe için çarpıcı gerçeği açıkladı! "Ali Koç dışında..."
Dr. Osman Büyükşen kimdir ve kaç yaşında? Osman Büyükşen ne doktoru, hangi branşta? İşte hayatı!
Son dakika: Marmaris'te korkutan yangın: 1 personel şehit oldu...
YKS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM 2021 TYT, AYT, YDT YKS soruları ve cevapları kitapçığı ne zaman, bugün mü açıklanacak?
Son dakika: Galatasaray taraftarının Melo hasretini bitirecek transfer! Didier Drogba'da olduğu gibi...
Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayhancan Güven ilk podyum derecesine Avusturya'da ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA