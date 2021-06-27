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Giriş Tarihi: 27.6.2021 11:50

Bir haftada iki madalya kazandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bir haftada iki madalya kazandı

Adana Yüreğir Belediyespor Kulübü sporcusu Fatih Mehmet Boyloca, Antalya’da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda bir haftada 2 madalya kazandı. Serbest stilde Türkiye 2.’si olan minik pehlivan grekoromende Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun Antalya Kemer'de düzenlediği 11-12-13 yaş güreş şampiyonasına Yüreğir Belediyespor Kulübü antrenör Muammer Gümüşay yönetiminde 6 sporcu ile katıldı. Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2.'si olan Fatih Mehmet Boyloca, grekoromen stilde 78 kiloda finalde rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Yüreğir Belediyespor Kulübü'nün bir diğer sporcusu Emir Eken ise serbest stilde derece yaparak Türkiye 5.'si oldu.

Türkiye şampiyonu olan Boyloca, "Yüreğir Belediyespor Kulübü'müzün mensubu olarak 78 kiloda rakiplerimi yenerek Türkiye şampiyonu oldum. Bize her türlü desteği sağlayan Yüreğir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Kocaispir'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Elde ettiği başarıdan dolayı adaşı Fatih Mehmet Boyloca'yı tebrik eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Bize bu gururu, bu sevinci yaşatan başpehlivanımızı, müsabakalara katılan sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Bir haftada iki madalya kazandı
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