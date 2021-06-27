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Giriş Tarihi: 27.6.2021 14:07

Ferhat Arıcan'dan müthiş seri! Altın madalya...

DHA
Ferhat Arıcan'dan müthiş seri! Altın madalya...

Japonya'da JAPONYA'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda en büyük madalya umutlarımızdan olan İzmirli cimnastikçi Ferhat Arıcan, katıldığı son 4 uluslararası organizasyonda altın madalyalara ambargo koydu. Mersin'de geçen aralık ayında düzenlenen 2020 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda erkekler paralel barda birinci olarak ülkemize halkada zirveye çıkan İbrahim Çolak'la birlikte tarihin ilk Avrupa şampiyonluklarını getiren Ferhat, ardından 3 önemli organizasyona daha damga vurdu.

Nisan ayında İsviçre'de düzenlenen 2021 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda erkekler paralel barda yine altın madalya kazanarak üst üste 2 kez Avrupa şampiyonu olan ilk sporcumuz olan Ferhat, bu ay Hırvatistan'da yapılan Dünya Challenge Kupası'nda altın kazandıktan sonra Katar'daki Doha Dünya Kupası'nda da altın madalyayı boynuna taktı. Son 4 önemli uluslararası şampiyonada paralelde birinciliği rakiplerine kaptırmayan Göztepeli sporcu, Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemize cimnastikte tarihinin ilk madalyasını getirme hedefinde formunu kanıtladı.

TARİHİ İLKLERİ BAŞARDI

Ferhat Arıcan, 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak cumhuriyet tarihinde olimpiyat vizesi alan ilk erkek cimnastikçi olmuştu. Olimpiyatlara 1 aydan kısa süre kala var gücüyle çalıştığını belirten sporcu, "Katar'daki Dünya Kupası'ndan altın madalyayla dönüyorum. Ülkemi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek adına var gücümle çalışmalara devam edeceğim. Olimpiyatlar için 1 aydan kısa süremiz kaldı. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve hayallerimi gerçekleştirmek için Tokyo'da olacağım" açıklamasını yaptı.

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Ferhat Arıcan'dan müthiş seri! Altın madalya...
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