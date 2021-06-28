Perlewhıte işi bitirdi

Medya sponsorluklarını Sabah, Daily Sabah, A Spor, A Para, Inbusiness ve Şamdan dergilerinin üstlendiği 2. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı dün tamamlandı. 25 Haziran'da Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın startıyla yarışa başlayan ekipler, Marmaris-Bodrum parkuru boyunca çekişmeli bir mücadele verdi. Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Hollanda ve Türkiye olmak üzere 6 ülkeden 37 ekibin kayıt yaptırdığı yarışta, ulusal ve uluslararası 300'ü aşkın yarışçı, 8 grupta boy gösterdi. Halikarnas Kupası'nın 'En hızlı tekne' ödülü, 13 saat 56 dakika ve 53 saniyelik rekor sürede rotayı tamamlayan Erkan Bilsev yönetimindeki Perlewhite teknesinin oldu. Genel klasmanda ise Murat Tan yönetimindeki Good Day Sunshine birinci, Tora Sebahattin Kutoğlu'nun komutasındaki Wings Of Island ikinci, Arbuzov Andrey'in Corrier Du Coeur teknesi üçüncü oldu. Ödüller, yarışmacılara Bodrum Kalesi'ndeki törenle verildi.





AVRUPA'NIN SAYILI YARIŞLARINDAN BİRİ

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabıyla ilgili bilgi veren İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Ekipler 125 deniz millik bir rotayı akıntı ve denizin dalgalarına, rüzgâra karşı kat ettiler. Bence Avrupa'nın sayılı yarışlarından biri" ifadelerini kullandı.