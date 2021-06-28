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Giriş Tarihi: 28.6.2021 13:02 Son Güncelleme: 28.6.2021 13:10

Simone Biles,Tokyo vizesi aldı

AA
Simone Biles,Tokyo vizesi aldı

Kariyerinde 4 olimpiyat şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü ABD'li cimnastikçi Simone Biles, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı kazandı.

Henüz 24 yaşında olmasına rağmen dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda toplam 30 madalya kazanarak tüm zamanların en iyi sporcuları arasına adını yazdıran Biles, ABD'nin St. Louis kentinde düzenlenen şampiyonada zorlanmasına rağmen Tokyo 2020 vizesi aldı.

Bu sezon eski formuna ulaşmakta zorlanan Biles, kota elde edilen şampiyonalarda ABD'li Suni Lee'nin gerisinde kalmasına rağmen son turnuvada elde ettiği puanlarla rakibini geçti. Biles, toplam 118.098 puanla, Lee ise 115.832 puanla Tokyo 2020 kotasını elde etti.

Tokyo 2020'nin favori sporcuları arasında ilk sıralarda yer alan Biles'in, Rio 2016'da 4 altın ve 1 bronz, dünya şampiyonalarında ise 19 altın, 3'er gümüş ve bronz madalyası bulunuyor.

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Simone Biles,Tokyo vizesi aldı
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