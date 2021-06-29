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Giriş Tarihi: 29.6.2021

Muğla dünyanın ilgi odağı olacak

Muğla dünyanın ilgi odağı olacak

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’nın Muğla etabını değerlendiren Ekrem Yemlihaoğlu, “Bu yarışın dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olmasını hedefliyoruz” dedi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü'nce organize edilen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı büyük ilgi gördü. Ulusal ve uluslararası 300'ü aşkın yarışçıya Bodrum, Datça ve Marmaris'in eşsiz güzellikteki koyları, Knidos Antik Kenti'nin tarihi dokusunun maviyle buluştuğu muhteşem manzarası Muğla'nın eşsiz güzellikleri de eşlik etti. Organizasyonun çok başarılı geçtiğini belirten İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "İlerleyen yıllarda bu yarışın başta Akdeniz olmak üzere tüm dünyada büyük ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz. Ayrıca sporcu anlamında, ekipler anlamında bu yarış oldukça zorlu bir yarıştı. Ekipler 125 deniz millik bir rotayı akıntı ve denizin dalgalarına, rüzgâra karşı kat ettiler. Bence Avrupa'nın sayılı yarışlarından biri" ifadelerini kullandı.

SIRA GELDİ İSTANBUL'A
MUĞLA etabının ardından gözler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak İstanbul etabına çevrildi. ''İki kıtada yaşayan şehir'' adıyla göz kamaştırıcı güzellikteki Boğaziçi'nde, Cumhuriyet Kupası (İstanbul Boğazı), Mavi Vatan Kupası (Adalar parkuru) ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Caddebostan parkuru) yarışları düzenlenecek. İstanbul etabı 31 Ekim'de görkemli ödül töreni ile sona erecek. İki etabın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacak.

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Muğla dünyanın ilgi odağı olacak
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