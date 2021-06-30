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Giriş Tarihi: 30.6.2021 12:14

Altıeylül’e büyük onur

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Altıeylül’e büyük onur

TMOK (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) tarafından organize edilen ve “İyiye, doğruya, güzele” sloganıyla bu sene 39’uncusu düzenlenen Türkiye Fair Play ödülleri sahiplerini bulurken, Altıeylül Belediyesi de Sportif Fair Play Kariyer Dalı’nda şeref diplomasına layık görüldü.

Topluma ve genç nesillere olan yatırımlarıyla adından söz ettiren Altıeylül Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği değer ile de aldığı ödülü hak ediyor. Başta çocuklar ve gençlerin spora teşviki ile ilgili çalışmalarıyla vatandaşlardan büyük takdir toplayan Altıeylül Belediyesi, 2009 yılından bu yana devam eden "İsmail Akçay Yol Koşusu" ile de spora ve sporcuya verdiği değeri defalarca göstermiş oldu. TMOK(Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) tarafından Olimpiyat Evi'nde düzenlenen ve çevrimiçi basın toplantısıyla sahiplerini bulan ödüllerin ardından konuşan TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar "Kazananların başta genç nesillerimiz olmak üzere tüm ülkemizi davranışlarıyla ilham olmalarını diliyor, kendilerini kutluyorum" dedi.

BAŞKAN AVCI'DAN SPORA VE SPORCUYA TAM DESTEK

Spor ve sağlıklı yaşam için tüm imkânlarını seferber eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Belediyesi'nin layık görüldüğü ödülle ilgili memnuniyetini dile getirerek "Öncelikle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bizlere layık görülen Sportif Fair Play Kariyer Dalı'ndaki şeref diplomasının gerçek anlamda bizleri çok mutlu ettiğini söylemek istiyorum. Altıeylül'de insana, spora ve sporcuya verilen değeri göz ardı etmek mümkün değil. Biz Altıeylül Belediyesi olarak vatandaşlarımızın tüm imkânlardan istifade etmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya ve tüm gücümüzle hizmet vermeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda spora ve sporcuya olan desteğimizi de her platformda göstermeye çalışıyoruz. Özellikle 1968 Meksika Olimpiyatları'nda 4. Olarak L'Équipe Spor Gazetesi'nin Dünya'nın en iyi 10 maratoncusu listesinde Avrupalı ilk 3 atlet arasına giren ve World Sports dergisinin şeref listesinde de 6. sırada yer alan gururumuz İsmail Akçay adına da her yıl 'İsmail Akçay Yol Koşusu' düzenliyoruz. Bundan sonra da bizleri şereflendiren ödüllere layık olmayı sürdürerek spora ve sporcuya olan desteğimiz imkânlar dâhilinde devam ettirmeye çalışacağız." dedi.

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Altıeylül’e büyük onur
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