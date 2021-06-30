"Ortak hayalimiz olimpiyat şampiyonluğu"

2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalyayı kazanan, omzundan geçirdiği ameliyata rağmen 2020 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda da kürsüde en üst basamağa çıkan İbrahim Çolak, gözünü olimpiyatlara dikti. 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan 26 yaşındaki milli cimnastikçinin en büyük destekçisi ise annesi Sultan Çolak. 5 yaşında başladığı cimnastikte idmanlara birlikte gittiği annesinin başarısında büyük pay sahibi olduğunu söyleyen İbrahim, "Hedefim dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandığım başarıları olimpiyatta da sergileyebilmek" dedi.

DUALARIM İBRAHİM'LE

Anne Sultan Çolak ise, "İbrahim 14-15 yaşlarından itibaren olimpiyat şampiyonu olma hayalleriyle yaşadı. Birlikte hayal kurardık. 11-12 yıl sonra bu hayalimiz gerçek oluyor. Kısıtlamalar nedeniyle Tokyo'ya gidemesem de dualarım her zaman İbrahim'le olacak" diye konuştu.