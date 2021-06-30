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Giriş Tarihi: 30.6.2021 20:16

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 14 kulübe daha lisans verdi

AA
TFF Kulüp Lisans Kurulu, 14 kulübe daha lisans verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yaptığı ikinci değerlendirme toplantısında 14 kulübe Ulusal Lisans verdi. TFF Kulüp Lisans Kurulunun UEFA Lisansı ve Ulusal Lisans verdiği kulüp sayısı 34'e ulaştı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig'den 2, TFF 1. Lig'den 1, Misli.com 2. Lig'den ise 11 kulübü Ulusal Lisans vermeye uygun buldu. İki değerlendirme sonucunda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig'den toplam 34 kulüp, UEFA Lisansı ve Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Kurul, en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre incelemek için ikinci kez bir araya geldi.

Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig'den Adana Demirspor ve Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'den Adanaspor, Misli.com 2. Lig'den Ankara Demirspor, Bayburt Özel İdare, Bodrumspor, Çorum, Ergene Velimeşespor, İnegölspor, Hekimoğlu Trabzon, Karatay Termal 1922 Konyaspor, Pazarspor, Sivas Belediyespor ve Uşakspor kulüplerine tanınan süre içerisinde eksikliklerini tamamladıkları için Ulusal Lisans verdi.

Kurul, eksikliklerini tamamlayamayan kulüplere Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı maddeleri uyarınca para cezası uygulayarak, ikinci bir 30 günlük ek süre tanıdı.

LİSANS ALAN KULÜP SAYISI 34

TFF Kulüp Lisans Kurulunun UEFA Lisansı ve Ulusal Lisans verdiği kulüp sayısı 34'e ulaştı.

Kurul, 20 Mayıs 2021'de yaptığı ilk değerlendirme toplantısında Süper Lig'den Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Fraport Tav Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile TFF 1. Lig'den İstanbulspor ve Turkcell Kadın Futbol Ligi'nden Beşiktaş Vodafone'a UEFA Lisansı vermişti.

Ayrıca TFF 1 . Lig'den Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Yılport Samsunspor ile Misli.com 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor, Kırklarelispor, Manisa ve Niğde Anadolu kulüpleri de Ulusal Lisans almaya uygun bulmuştu.

İkinci toplantı sonrasında eklenen 14 kulüple 2021-2022 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 20'den 34'e yükselmiş oldu.

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TFF Kulüp Lisans Kurulu, 14 kulübe daha lisans verdi
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