Genç kaleciden Hatayspor’a 4 yıllık imza

Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütftü Savaş'ında katıldığı imza töreninde kendisini 4 yıllığına bordo-beyazlı renklere bağlayan imzayı atan 21 yaşındaki Abdullah Yiğiter, Hatayspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Transfer ile ilgili Bordo-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Daha önce Amedspor forması giyen genç kaleci Abdullah Yiğiter ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Abdullah Yiğiter'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi.