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Giriş Tarihi: 1.7.2021 10:59

Genç kaleciden Hatayspor’a 4 yıllık imza

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Genç kaleciden Hatayspor’a 4 yıllık imza

Atakaş Hatayspor, Amedspor’un genç file bekçisi Abdullah Yiğiter’i renklerine bağladı. Genç kaleci ile her konuda anlaşan Bordo-Beyazlılar, düzenlenen törenle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütftü Savaş'ında katıldığı imza töreninde kendisini 4 yıllığına bordo-beyazlı renklere bağlayan imzayı atan 21 yaşındaki Abdullah Yiğiter, Hatayspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Transfer ile ilgili Bordo-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Daha önce Amedspor forması giyen genç kaleci Abdullah Yiğiter ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Abdullah Yiğiter'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi.

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Genç kaleciden Hatayspor’a 4 yıllık imza
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