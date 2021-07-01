Haber Hattı

Belhanda'dan Adana Demirspor'a yeşil ışık GALATASARAY'DAN geçen sezon olaylı bir şekilde ayrılan Younes Belhanda, Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'la anlaşmaya yakın. Faslı on numara, bir süredir görüşme halinde olduğu Mavi Şimşekler'e yeşil ışık yaktı. 31 yaşındakifutbolcu, Adana Demirspor BaşkanıMurat Sancak'ı Instagram hesabındantakibe aldı. Bu olay, Belhanda'nın mavi-lacivertli kulüple el sıkıştığı şeklinde yorumlandı. Kariyerinde Montpellier, Dinamo Kiev, Schalke 04 ve Nice formaları giyen tecrübeli oyuncu, 2017-18 sezonda transfer olduğu Galatasaray'da 96 maça çıktı, 19 gol atıp 13 asist de yaptı.
Son 16 turunun en iyi oyuncusu Kjaer seçildi
EURO 2020'de son 16 turu biterken, çeyrek final heyecanı da start alacak. Yarınsaat 19.00'daİsviçre-İspanya,22.00'de de Belçika-İtalya maçı var. Cumartesi günü ise 19.00'da Çekya-Danimarka, 22.00'dede Ukrayna-İngiltere karşı karşıya gelecek. Bu arada UEFA, son 16 turunun en iyi oyuncusu olarak, Danimarka'nınkaptanıSimon Kjaer'i seçti. 32 yaşındaki stoper, 2015-16 ve 2016-17'de Fenerbahçe forması da giymişti.
Olimpiyat yolunda ilk engeli aşmayı başardık
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada'da düzenlenen organizasyonun B Grubu'nda, ilk karşılaşmasındagüçlü Uruguay'ı95-86 mağlup etti. Maçın ilk yarısını 43-37 üstün bitiren A Milli Takım, ikinci yarıda rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyince müsabakayı 95-86 kazanmayı başardı.
Milliler BAYRAĞIMIZI İtalya'da dalgalandırdı
İTALYA'NIN en büyük gölü olan Garda'da düzenlenen 'IFCA
Junior & Youth Slalom Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular;3 altın, 2de gümüş madalyakazandı. Genç millilerimizden Elif Ercan U17 Kadınlar ve U15 Kadınlar kategorilerinde, Tan Tandoğan ise U15'te dünya 1'incisi olurken, Mert Kaçanve MimosaMeroni ise dünya 2'ncisi oldu. Şampiyonada 5 derece elde eden genç milliler, Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı.
Andreescu Wimbledon'da ilk turdan ötesini göremiyor
SEZONUN üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda 5 numaralı seri başı Kanadalı BiancaAndreescu, ilk turda elendi. Dünya 58 numarası Fransız Alize Cornet'e 6-2 ve 6-1'lik setlerle kaybeden 2019 ABDAçık şampiyonu Andreescu, Wimbledon'da ana tabloya kaldığı iki turnuvada da ilk turdan ötesini göremedi.
Fransa Bisiklet Turu'nu karıştıran kadına gözaltı
DÜNYANIN en prestijli bisiklet yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun ilk gününde zincirlemekazayaneden olan kadın, günler süren arama çalışmaları sonrası gözaltına alındı. Brest Bölgesi savcısı Camille Miansoni, "Çoksayıda görgü tanığıylakonuştuktansonra biri gözaltınaalındı.SorgusundankadınınAlman olduğunuanladık" diye konuştu. Fransa basınında yer alan haberde kadının 1 yıla kadar hapis cezası ve ek olarak para cezası alabileceği ifade edildi.
Ronaldo tek paylaşımıyla 1.3 milyon Euro kazanıyor
JUVENTUS'TA forma giyen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, Instagram'ın en zenginler listesinin başında yer aldı. 36 yaşındaki futbolcu, gönderi başına 1.3milyon Euro'ya (13.4 milyonTL) ulaşan sponsorlu içerik için en çok ücret alanlar arasında ilk sırada kendine yer buldu. 550 milyondan fazla takipçisi olan Ronaldo, aktör Dwayne Johnson ve şarkıcı Ariana Grande'yi de geçti.