Son dakika: ABD'li kadın atlet Sha'Carri Richardson ile ilgili çok gerçek ortaya çıktı! Uyuşturucu testi...

SHA'CARRİ RİCHARDSON TESTLERE İSYAN ETTİ: "BEN BİR İNSANIM"

Tokyo Olimpiyatları'nda 100 metrede koşacak olan Sha'Carri Richardson'un ABD takımından çıkarılacağı ifade ediliyor. Genç atletin çıkan testlere isyan ederek "Ben bir insanım" tweeti attığı görüldü. Richardson konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.