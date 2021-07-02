Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Son dakika: ABD'li kadın atlet Sha'Carri Richardson ile ilgili çok gerçek ortaya çıktı! Uyuşturucu testi...
Giriş Tarihi: 2.7.2021 11:43 Son Güncelleme: 2.7.2021 11:57

Son dakika: ABD'li kadın atlet Sha'Carri Richardson ile ilgili çok gerçek ortaya çıktı! Uyuşturucu testi...

Son dakika: ABD'li kadın atlet Sha'Carri Richardson ile ilgili çok gerçek ortaya çıktı! Uyuşturucu testi...

Son dakika haberi: ABD'nin en hızlı kadını olarak bilinen Sha'Carri Richardson ile ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. ABD'li atletin yapılan testler sonucunda esrar içtiği tespit edildi. 21 yaşındaki genç atletin bu nedenle Tokyo Olimpiyatları'nda yer almaması bekleniyor. Ortaya çıkan esrar kullanımı gerçeği ülke gündeminde tartışmalara neden oldu. İşte genç atlet Sha'Carri Richardson'un şoke eden test sonuçları...

ABD'nin en yetenekli atletlerinden biri olarak gösterilen 21 yaşındaki Sha'Carri Richardson hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Genç atletin Tokyo Olimpiyatları öncesi yapılan testlerinde esrar içtiği tespit edildi.

ÜNLÜ ATLET TOKYO OLİMPİYATLARINA KATILAMAYABİLİR

Reuters'ın bir haberine göre, Sha'Carri Richardson'un testlerinin başarısız olması sebebiyle Tokyo Olimpiyatları katılması zor görünüyor. Testleri onaylandığı taktirde genç atlet Tokyo Olimpiyatları'na gidemeyecek.

SHA'CARRİ RİCHARDSON TESTLERE İSYAN ETTİ: "BEN BİR İNSANIM"

Tokyo Olimpiyatları'nda 100 metrede koşacak olan Sha'Carri Richardson'un ABD takımından çıkarılacağı ifade ediliyor. Genç atletin çıkan testlere isyan ederek "Ben bir insanım" tweeti attığı görüldü. Richardson konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

ABD'li genç atlet Richardson, Oregon'daki 100 metre derecesi sonrası ABD'de en hızlı koşan kadın atletler arasın yer aldı. Richardson, Kadınlar 200 Metre yarışına katılmama kararı aldı.

Sha'Carri Richardson, geçtiğimiz ay Oregon'da 100 metre koşusunda 10.94 saniyelik derecesiyle ülke gündeminde popüler olmuştu. Genç atletin hızını artırmaya neden olan arka rüzgar sebebiyle bu derece geçersiz sayılmıştı. 90 dakika sonra ters rüzgarla 100 metreyi 10.86 saniyede bitiren Richardson, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Yeşilçam'ın duayen sanatçısı Kartal Tibet hayatını kaybetti! Kartal Tibet kimdir ve kaç yaşındaydı?
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: 2021 En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: İşte en yüksek maaşlı meslekler
LGS'ye giren öğrenciler bu yıl avantajlı
SON DAKİKA | 3. doz hatırlatma aşısında flaş kararlar! İşte şartlar
Son dakika | Genç ve kadın istihdamında önemli destek kararı: Uzatıldı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan genelgeyi yayınladı: İşte madde madde kamuda tasarruf
Son dakika: Canlı yayında Angelovski'nin mesajını açıkladı! "Şampiyon yaparım..."
Joachim Löw'den Mesut Özil itirafı! "Büyük hayal kırıklığı"
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ABD'li kadın atlet Sha'Carri Richardson ile ilgili çok gerçek ortaya çıktı! Uyuşturucu testi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA