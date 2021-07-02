Son dakika: ABD'li kadın atlet Sha'Carri Richardson ile ilgili çok gerçek ortaya çıktı! Uyuşturucu testi...

ABD'nin en yetenekli atletlerinden biri olarak gösterilen 21 yaşındaki Sha'Carri Richardson hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Genç atletin Tokyo Olimpiyatları öncesi yapılan testlerinde esrar içtiği tespit edildi.
ÜNLÜ ATLET TOKYO OLİMPİYATLARINA KATILAMAYABİLİR
Reuters'ın bir haberine göre, Sha'Carri Richardson'un testlerinin başarısız olması sebebiyle Tokyo Olimpiyatları katılması zor görünüyor. Testleri onaylandığı taktirde genç atlet Tokyo Olimpiyatları'na gidemeyecek.
SHA'CARRİ RİCHARDSON TESTLERE İSYAN ETTİ: "BEN BİR İNSANIM"
Tokyo Olimpiyatları'nda 100 metrede koşacak olan Sha'Carri Richardson'un ABD takımından çıkarılacağı ifade ediliyor. Genç atletin çıkan testlere isyan ederek "Ben bir insanım" tweeti attığı görüldü. Richardson konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
ABD'li genç atlet Richardson, Oregon'daki 100 metre derecesi sonrası ABD'de en hızlı koşan kadın atletler arasın yer aldı. Richardson, Kadınlar 200 Metre yarışına katılmama kararı aldı.
Sha'Carri Richardson, geçtiğimiz ay Oregon'da 100 metre koşusunda 10.94 saniyelik derecesiyle ülke gündeminde popüler olmuştu. Genç atletin hızını artırmaya neden olan arka rüzgar sebebiyle bu derece geçersiz sayılmıştı. 90 dakika sonra ters rüzgarla 100 metreyi 10.86 saniyede bitiren Richardson, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etmişti.