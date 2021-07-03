Filede yeni sponsor Otokoç 2. el oldu

TÜRKIYE Voleybol Federasyonu ve Otokoç 2. El, Milli Takımlar Resmi Sponsorluğu için anlaşma imzaladı. Otokoç 2. El Showroom'unda düzenlenen imza törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş, A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Kaan Gürbüz katıldı. İmza töreninden sonra TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici'ye plaket, voleybol topu ve adının yazılı olduğu milli takım forması, Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak'a da adının yazılı olduğu milli takım forması takdim etti.