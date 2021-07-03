Karşıyaka futbolda da coşacak

Türkıye'nin ilk kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, yarın seçimli genel kurula gidecek. Koltuğa yeniden aday olan mevcut Başkan TurgayBüyükkarcı, düzenlediği basın toplantısında hedefinin, yakaladıkları istikrarı sürdürmek olduğunu söyledi. Büyükkarcı, "FIBA tarafından basketbolda Avrupa'nın en önemli 10 takımından biri seçildik. Bu başarıyı futbola da taşımak için istikrarlı bir döneme daha ihtiyaç var. 110 yıllık Karşıyaka,Fransa'nın Lille, Almanya'nınDortmund takımları gibi başarılıolacak deneyim ve bilgi birikiminesahip" diye konuştu. Bilindiği üzere Karşıyaka'nın futbol takımı, 3. Lig'de mücadele ediyor.