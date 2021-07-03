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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Karşıyaka futbolda da coşacak

Karşıyaka futbolda da coşacak
Türkıye'nin ilk kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, yarın seçimli genel kurula gidecek. Koltuğa yeniden aday olan mevcut Başkan Turgay Büyükkarcı, düzenlediği basın toplantısında hedefinin, yakaladıkları istikrarı sürdürmek olduğunu söyledi. Büyükkarcı, "FIBA tarafından basketbolda Avrupa'nın en önemli 10 takımından biri seçildik. Bu başarıyı futbola da taşımak için istikrarlı bir döneme daha ihtiyaç var. 110 yıllık Karşıyaka, Fransa'nın Lille, Almanya'nın Dortmund takımları gibi başarılı olacak deneyim ve bilgi birikimine sahip" diye konuştu. Bilindiği üzere Karşıyaka'nın futbol takımı, 3. Lig'de mücadele ediyor.

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Karşıyaka futbolda da coşacak
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