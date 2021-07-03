Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Spor turu
Giriş Tarihi: 3.7.2021

Spor turu

Spor turu
Yarı finalde rakip Yunanistan
A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın, FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı finalindeki rakibi Yunanistan oldu. Çin'i 105-80 yenerek A Grubu'nu 2. sırada bitiren Yunanistan ile yarın Kanada'da sabaha karşı 02.35'te karşılaşacağız. NTV'den naklen yayınlanacak maçı kazanan takım pazartesi günü TSİ 02.05'te final oynamaya hak kazanacak.

Milli yüzücü Baturalp Ünlü özel davetle olimpiyatlarda
MILLI yüzücü Baturalp Ünlü, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na davet edildi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, yaptığı açıklamada "Daha önce 200 metre serbestte 1.47.08 derecesiyle Olimpiyat B Barajını geçen milli yüzücümüz Baturalp Ünlü, Uluslararası Yüzme Federasyonu'ndan aldığı davetle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı" ifadelerini kullandı.

Talisca: Suudi Arabistan'a para için transfer olmadım
BEŞİKTAŞ'IN eski yıldızı Anderson Talisca, Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımına transferini değerlendirirken, "Buraya sadece para için gelmedim. Arabistan'a transfer olanların prestij kaybettiğini düşünüyorlar. Bu yanlış. Prestij sahadadır. Kazandığın şampiyonluklarla ve attığın gollerle prestij kazanırsın" dedi. Çin'in Guangzhou Evergrande takımından Al Nasr'a imza atan 27 yaşındaki Talisca'nın yıllık 6 milyon Euro kazanacağı iddia edilmişti.

Yağlı Direk yarışları, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na renk kattı
TÜRKİYE'NİN geleneksel ve en eğlenceli mücadelelerinden biri olan Yağlı Direk bir kez daha Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı renklendirdi. Bu sene Red Bull Yağlı Direk olarak gerçekleştirilen mücadele 2 ayrı noktada düzenlendi. Yağlanmış bir direğin ucundaki bayrağı kaparak birinci olmak ve en havalı düşüşü gerçekleştirerek jüriyi etkilemek üzerine kurulu yarışta Trabzon'da Yunus Emre Kul, Alanya'da ise Mehmet Şanlı 1. olmayı başardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Selçuk Bayraktar'dan 'Akıncı' paylaşımı: 6000 kilometredir maratonda
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: İşte en yüksek maaşlı meslekler
SON DAKİKA | Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın konsolosluktan talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, zamlı mı yatacak? Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri için tarih belli oldu!
SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak? Emekli Temmuz zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor!
Belçika-İtalya maçında Lukaku’nun golden sonraki hareketi İtalyanları adeta çıldırttı! “Belçikalı Balotelli…”
İşçi ve işverenler için yeni dönem başladı! İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği detaylar
Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Bedava sol bek geliyor...
Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Kartal Tibet vefat etti! Kartal Tibet kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
Son dakika: ABD'nin skandal raporuna Türkiye'den tepki: Vahim bir çelişkidir ve asla kabul edilemez
ARKADAŞINA GÖNDER
Spor turu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA