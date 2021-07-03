Yarı finalde rakip Yunanistan
A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın, FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı finalindeki rakibi Yunanistan oldu. Çin'i 105-80 yenerek A Grubu'nu 2. sırada bitiren Yunanistan ile yarınKanada'da sabaha karşı02.35'te karşılaşacağız. NTV'den naklen yayınlanacak maçı kazanan takım pazartesi günü TSİ 02.05'te final oynamaya hak kazanacak.
Milli yüzücü Baturalp Ünlü özel davetle olimpiyatlarda
MILLI yüzücü Baturalp Ünlü, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na davet edildi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, yaptığı açıklamada "Daha önce 200metre serbestte1.47.08 derecesiyle Olimpiyat B Barajını geçen milli yüzücümüz Baturalp Ünlü, Uluslararası Yüzme Federasyonu'ndan aldığı davetle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı" ifadelerini kullandı.
Talisca: Suudi Arabistan'a para için transfer olmadım
BEŞİKTAŞ'IN eski yıldızı Anderson Talisca, Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımına transferini değerlendirirken, "Buraya sadece para için gelmedim. Arabistan'a transfer olanların prestij kaybettiğini düşünüyorlar. Bu yanlış. Prestij sahadadır. Kazandığın şampiyonluklarla ve attığın gollerle prestij kazanırsın" dedi. Çin'in Guangzhou Evergrande takımından Al Nasr'a imza atan 27 yaşındaki Talisca'nınyıllık 6 milyon Euro kazanacağıiddia edilmişti.
Yağlı Direk yarışları, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na renk kattı
TÜRKİYE'NİN geleneksel ve en eğlenceli mücadelelerinden biri olan Yağlı Direk bir kez daha Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı renklendirdi. Bu sene Red Bull Yağlı Direk olarak gerçekleştirilen mücadele 2 ayrı noktada düzenlendi. Yağlanmış bir direğin ucundaki bayrağı kaparak birinci olmak ve en havalı düşüşü gerçekleştirerek jüriyi etkilemek üzerine kurulu yarışta Trabzon'da Yunus EmreKul, Alanya'da ise MehmetŞanlı 1. olmayı başardı.