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Giriş Tarihi: 4.7.2021 17:06 Son Güncelleme: 4.7.2021 17:11

Son dakika: İngiltere Grand Prix'sinde zafer Toprak Razgatlıoğlu'nun! Liderliğe yükseldi

Son dakika: İngiltere Grand Prix'sinde zafer Toprak Razgatlıoğlu'nun! Liderliğe yükseldi

Son dakika haberine göre; Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı olan İngiltere Grand Prix'sini kazandı. Milli sporcumuz genel klasmanda Jonathan Rea'yi geçerek liderliğe yükseldi.

Son dakika haberine göre; Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı olan İngiltere Grand Prix'sini kazandı. Milli sporcumuz genel klasmanda Jonathan Rea'yi geçerek liderliğe yükseldi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun dördüncü etabının ikinci yarışı, İngiltere'deki 4 kilometre uzunluğa sahip Donington Park Pisti'nde yapıldı. Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla mücadele eden Toprak, 6. sıradan başladığı yarışı birinci tamamladı. Garrett Gerloff ikinci, Tom Sykes ise üçüncü sırada yer aldı.



JONATHAN REA PUAN ALAMADI
Şampiyonada kaza yapan ve yarışı 20. sırada bitiren Jonathan Rea, puan alamadı. Hafta sonu Donington'da çifte zafer kazanan milli pilot Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda Rea'yi geçerek liderliğe yükseldi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezon, 23-25 Temmuz tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek yarışlarla devam edecek. Pilotlar klasmanında Toprak Razgatlıoğlu 183 puanla zirvede, Jonathan Rea 181 puanla ikinci, Scott Redding 117 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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Son dakika: İngiltere Grand Prix'sinde zafer Toprak Razgatlıoğlu'nun! Liderliğe yükseldi
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