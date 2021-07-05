Haber hattı

Göğsünüzde Ay-Yıldızlı armaarkanızda milyonların duası var
GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Temmuz'da başlayacak Tokyo 2020 Olimpiyatları'na hazırlanan milli sporcuları kamp yaptıkları İzmir'de ziyaret etti. Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Milli Takımı'ndan Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonlukları bulunan İbrahim Çolak, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2 kez zirveye çıkan Ferhat Arıcan, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya elde eden Ahmet Önder, Adem Asil ve Nazlı Savranbaşı, Avrupa ikincisi milli yüzücü Emre Sakçı ve diğer milli sporcularla buluşup moral aşıladı. Kasapoğlu, sporcularla buluşmasının ardından, "Tokyo 2020'de ülkemizitemsil edecek Türkiye'nin sporelçileri milli sporcularımız ile güzelİzmir'de buluştuk. GöğüslerindeAy-Yıldızlı arma, arkalarında 84milyonun duası var. Sizinleyizçocuklar" mesajını paylaştı.
Olimpiyat rüyamız bitti! Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada'da düzenlenen turnuvasının yarı final maçında Yunanistan'a 81-63 mağlup oldu ve elendi. Rakibimiz ise Slovakya ile finalde olimpiyat vizesi için mücadele edecek. İlk çeyrekte çok iyi savunma yapan Milliler, 22-8 üstünlüğü yakaladı. Yunanistan ikinci çeyrektedaha agresif olsa da Türkiyesoyunma odasına 34-27 önde gitti. İkinci yarıda ise tamamen Yunanistan üstünlüğü vardı. 10-0'lık seri ile öne geçen rakibimiz karşısında Furkan Korkmaz ile direnmeye çalışsak da Calathes ile Sloukas'ın oyuna ağırlığını koymasıyla Yunanistan karşılaşmadan 81-63 galip ayrılan taraf oldu.
Milli sporculardan çifte zafer Milli sporcularımız her dalda göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. 24yaşındaki tenisçi Altuğ Çelikbilek,Portekiz'de düzenlenen ATPChallenger turnuvası PortoOpen'da şampiyonluğa ulaştı. Tek erkekler finalinde Fransız Quentin Halys'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden Altuğ, toplamda altıncı, ATP Challenger seviyesinde ilk şampiyonluğunu elde etti. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da DünyaSuperbike Şampiyonası'ndaİngiltere etabının ikinci yarışınıbirinci sırada tamamladı. 183 puana ulaşan Red Bull sporcusu, pilotlar sıralamasında Rea'yi geçerek liderliğe yükseldi.
Red Bull Half Court'taİstanbul etabı sona erdi SOKAK kültürü ile basketbolu buluşturan; dünyanın en iyi sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Türkiye Finalleri için 4 takım daha belli oldu. İstanbul'da oynanan maçlar sonunda Wissam Ben Yeter,İstanBull's, Ne Alakası Varve Hercules adını finale yazdırdı. Turnuva ile ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/halfcourt adresinden ulaşılabiliyor
Ahmed Kutucu Başakşehir'de YENİ sezon transfer çalışmaları kapsamında sol beke Lucas Lima, orta sahaya Peter Zulj'u katan Medipol Başakşehir, forvete flaş bir takviye yaptı. Turuncu-Lacivertliler, Schalke04'ten milli futbolcu AhmedKutucu'yu 4 yıllığına transferettiğini açıkladı. Bundesliga'da çıktığı 45 maçta 5 gol atan Ahmed, geçen sezon da devre arasında Hollanda'nın Heracles takımına kiralanmıştı. 1.81'lik oyuncu 2 kez de A Milli Takım forması giydi.
Marsilya, Cengiz'i açıkladı FRANSIZ ekibi Olimpik Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız kulübü, sosyal medya hesabından, "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyor" açıklamalı bir video paylaşarak transferi duyurdu. Marsilya, Cengiziçin Roma'ya 1 sezonluğuna 500 bin Eurokiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 8.5 milyon Euro... Ayrıca bir sonraki satıştan da Roma yüzde 20 pay alacak.