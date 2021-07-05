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Giriş Tarihi: 5.7.2021 15:22

Iga Swiatek Wimbledon'a 4. turda veda etti!

AA
Iga Swiatek Wimbledon'a 4. turda veda etti!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, 2020 Fransa Açık şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek dördüncü turda elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvaya, sabah seansındaki maçlarla başlandı. Tek kadınlar dördüncü turunda, 2020 Fransa Açık'tan zaferle ayrılan 7 numaralı seribaşı Swiatek, Tunuslu Ons Jabeur ile karşılaştı. Jabeur, bir saat 41 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 5-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ise zorlandığı mücadelede 18 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina'yı 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale kaldı. Sabalenka, bu turda Jabeur ile karşılaşacak.

Tek erkekler dördüncü turunda ise 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, Belaruslu Ilya Ivashka'yı 6-4, 6-3 ve 6-1'lik setlerle zorlanmadan 3-0 mağlup ederek turnuvada son 8 tenisçi arasına adını yazdırdı.

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Iga Swiatek Wimbledon'a 4. turda veda etti!
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