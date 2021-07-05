Wimbledon'da heyecan sürüyor!

Wimbledon Tenis Turnuvasında 4. Tur maçlarından birbirtinden çekişmeli 3 maç TRT Spor Yıldız'da naklen yayınlanacak.
İşte 15.30'dan sonra üst üste oynanacak 3 maç;
Novak Djokovic - Cristian Garin
Coco Gauff - Angelique Kerber
Roger Federer - Lorenzo Sonego
Ekselansları lakaplı Roger Federer, Büyük Britanyalı Cameron Norrie ile karşılaştı. İlk iki seti 6-4'lük skorlarla kazanan İsviçreli raket 2-0 öne geçti.
Üçüncü seti 7-5 kaybeden Federer, ardından 6-4 ile maçı 3-1 kazandı. Tecrübeli tenisçi, dördüncü turda İtalyan Lorenzo Sonego ile karşı karşıya gelecek.