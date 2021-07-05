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Giriş Tarihi: 5.7.2021 09:48 Son Güncelleme: 5.7.2021 09:49

Wimbledon'da heyecan sürüyor!

Wimbledon'da heyecan sürüyor!

Wimbledon Tenis Turnuvasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 4. tur maçlarında birbirinden çekişmeli 3 maç, TRT Spor Yıldız'da yayınlanacak.

Wimbledon Tenis Turnuvasında 4. Tur maçlarından birbirtinden çekişmeli 3 maç TRT Spor Yıldız'da naklen yayınlanacak.

İşte 15.30'dan sonra üst üste oynanacak 3 maç;

Novak Djokovic - Cristian Garin

Coco Gauff - Angelique Kerber

Roger Federer - Lorenzo Sonego

Ekselansları lakaplı Roger Federer, Büyük Britanyalı Cameron Norrie ile karşılaştı. İlk iki seti 6-4'lük skorlarla kazanan İsviçreli raket 2-0 öne geçti.

Üçüncü seti 7-5 kaybeden Federer, ardından 6-4 ile maçı 3-1 kazandı. Tecrübeli tenisçi, dördüncü turda İtalyan Lorenzo Sonego ile karşı karşıya gelecek.

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