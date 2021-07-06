Haber turu

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Giriş Tarihi: 6.7.2021

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Afyonkarahisar'a yatırım müjdesi
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar heyetiyle kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu, "Afyonkarahisar sporun da gençliğin de öncüsü olmaya devam edecek. 19 yıl önce 2 bin 500 olan lisanslı sporcu sayımız bugün 62 bin... Afyonumuzda gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak, bunun da müjdesini veriyorum" ifadelerini kullandı. Kasapoğlu ayrıca Afyonkarahisar'a yeni yarı olimpik havuzlarla birlikte gençlik merkezleri, spor salonları, semt sahaları, futbol, voleybol, basketbol alanları, tenis kortları, yürüyüş yolları ve benzeri pek çok eseri hep birlikte yapacaklarını da söyledi

Hırsızı dövdü, soruşturma açıldı
ROMA'NIN İtalyan yıldızı Stephen El Shaarawy hakkında hırsızı dövdüğü gerekçesiyle soruşturma açıldı. 12 Şubat'ta Cerci'nin evine giden El Shaarawy, arkadaşıyla konsol oyunu oynarken hırsızı fark etti. Evden çıkıp hırsızı yakalayan ve etkisiz hale getiren El Shaarawy polisi çağırdı. Ancak 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan hırsıza şiddet uyguladığı şikâyetiyle Shaarawy hakkında soruşturma açılırken 28 yaşındaki sol kanadın ay sonunda ifade vereceği belirtildi.

Denizli bize liste verdi alırsak devam edecek
18 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, teknik direktör Mustafa Denizli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ekmekçioğlu, "Mustafa Denizli istediği oyuncuların listesini verdi. Bu oyuncu grubunun olması durumunda devam etmek istediğini söyledi. Biz de onun verdiği listeye göre çalışıyoruz" dedi. Ligin son iki haftasında takımı devralan 71 yaşındaki teknik adam, maaşının Mehmetçik Vakfı ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanması şartıyla görevi kabul etmişti.

Swiatek'ten erken veda
WİMBLEDON'DA 4. tur maçları dün başladı. Tek kadınlarda 2020 Fransa Açık şampiyonu 7 numaralı Polonyalı Iga Swiatek dördüncü turda elendi. Swiatek, Tunuslu Ons Jabeur'e 5-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenildi. 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ise Kazakistanlı Elena Rybakina'yı 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek çeyrek finalde Jabeur ile eşleşti. 8 şampiyonlukla Wimbledon'ın en başarılı erkek tenisçisi Federer, Lorenzo Sonego'yu 7-5, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını son 8 isim arasına yazdırdı.

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