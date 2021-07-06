Haber turu

Afyonkarahisar'a yatırım müjdesi
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar heyetiyle kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu, "Afyonkarahisar sporun da gençliğin de öncüsü olmaya devam edecek. 19 yılönce 2 bin 500 olan lisanslısporcu sayımız bugün62 bin... Afyonumuzda gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak, bunun da müjdesini veriyorum" ifadelerini kullandı. Kasapoğlu ayrıca Afyonkarahisar'a yeni yarıolimpik havuzlarla birliktegençlik merkezleri,spor salonları, semt sahaları,futbol, voleybol, basketbolalanları, tenis kortları,yürüyüş yolları ve benzeri pek çok eseri hep birlikte yapacaklarını da söyledi
Hırsızı dövdü, soruşturma açıldı
ROMA'NIN İtalyan yıldızı Stephen El Shaarawy hakkında hırsızı dövdüğü gerekçesiyle soruşturma açıldı. 12 Şubat'ta Cerci'nin evine giden El Shaarawy, arkadaşıyla konsol oyunu oynarken hırsızı fark etti. Evden çıkıp hırsızı yakalayan ve etkisiz hale getiren El Shaarawy polisi çağırdı. Ancak 1 yıl 4ay hapis cezasına çarptırılanhırsıza şiddet uyguladığı şikâyetiyle Shaarawy hakkında soruşturma açılırken 28 yaşındaki sol kanadın ay sonunda ifade vereceği belirtildi.
Denizli bize liste verdialırsak devam edecek
18 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, teknik direktör Mustafa Denizli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ekmekçioğlu, "Mustafa Denizli istediği oyuncuların listesini verdi. Bu oyuncugrubunun olması durumundadevam etmekistediğini söyledi. Biz de onun verdiği listeye göre çalışıyoruz" dedi. Ligin son iki haftasında takımı devralan 71 yaşındaki teknik adam, maaşının Mehmetçik Vakfı ve TürkiyeGaziler ve Şehit AileleriVakfı'na bağışlanması şartıylagörevi kabul etmişti.
Swiatek'ten erken veda
WİMBLEDON'DA 4. tur maçları dün başladı. Tek kadınlarda 2020 Fransa Açık şampiyonu 7 numaralı Polonyalı Iga Swiatek dördüncü turda elendi. Swiatek,Tunuslu Ons Jabeur'e 5-7,6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-1yenildi. 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ise Kazakistanlı Elena Rybakina'yı 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek çeyrek finalde Jabeur ile eşleşti. 8 şampiyonluklaWimbledon'ın en başarılıerkek tenisçisi Federer,Lorenzo Sonego'yu 7-5,6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0mağlup ederek adını son 8 isim arasına yazdırdı.