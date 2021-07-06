Güray Vural'ın yeni adresi Antalyaspor ANTALYASPOR, geçen sezon Gaziantep FK'da oynayan 33 yaşındaki sol bek Güray Vural ile sözleşme imzaladı. Dün düzenlenen törenle 2 yıllıkimza atan tecrübeli futbolcu, "Antalyaspor'da forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Takıma önemli katkıda bulunmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. Güray, geçensezon ligde 33 maçtaforma giyerken 5 asistyaptı, gol atamadı.
Mario Balotelli yarın Türkiye'ye geliyor
SÜPER Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, iddialı bir transfer için gün sayıyor. İtalyanlar'ın çılgınçocuğu MarioBalotelli'nin, Mavi Şimşekler için yarınTürkiye'de olacağıaçıklandı. 30 yaşındaki santrforla yüzde 85 oranında anlaştıklarını belirten Başkan Murat Sancak, "Biz Süper Lig'de kalıcıolmak istiyoruz. O daTürkiye'de başarılı olupDünya Kupası'na gitmeyihedefliyor" dedi.
Aykut Kocaman'dan Visca'ya gidiş izni yok
BAŞAKŞEHIR Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Edin Visca hakkında konuştu. Yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Edin Visca için şu ana kadar bana gelmiş bir şey yok. Edin'inhem oyun gücüyle hem de birleştirici gücüylearamızda olmasını tercih ederim. Öbür yandan, kulübün menfaatleri her şeyin üstündedir. Visca'yı takımda tutmak bizim için önemli" dedi.
Göztepe'ye 1.91'lik Belçikalı savunmacı
GÖZTEPE, Belçikalı oyuncu Dino Arslanagic'i kadrosuna dahil etti. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, 1.91 cm boyundaki Arslanagic'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Belçika'nın Standard Liege takımında profesyonel olan 28 yaşındakisavunma oyuncusu daha önce Mouscron, Royal Antwerp ve son olarak Gent ekiplerinde mücadele etti. Arslanagic, geçen sezon toplam 22 maçta forma giydi.