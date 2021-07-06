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Giriş Tarihi: 6.7.2021

Spor turu

Spor turu
Güray Vural'ın yeni adresi Antalyaspor
ANTALYASPOR, geçen sezon Gaziantep FK'da oynayan 33 yaşındaki sol bek Güray Vural ile sözleşme imzaladı. Dün düzenlenen törenle 2 yıllık imza atan tecrübeli futbolcu, "Antalyaspor'da forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Takıma önemli katkıda bulunmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. Güray, geçen sezon ligde 33 maçta forma giyerken 5 asist yaptı, gol atamadı.

Mario Balotelli yarın Türkiye'ye geliyor
SÜPER Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, iddialı bir transfer için gün sayıyor. İtalyanlar'ın çılgın çocuğu Mario Balotelli'nin, Mavi Şimşekler için yarın Türkiye'de olacağı açıklandı. 30 yaşındaki santrforla yüzde 85 oranında anlaştıklarını belirten Başkan Murat Sancak, "Biz Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz. O da Türkiye'de başarılı olup Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyor" dedi.

Aykut Kocaman'dan Visca'ya gidiş izni yok
BAŞAKŞEHIR Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Edin Visca hakkında konuştu. Yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Edin Visca için şu ana kadar bana gelmiş bir şey yok. Edin'in hem oyun gücüyle hem de birleştirici gücüyle aramızda olmasını tercih ederim. Öbür yandan, kulübün menfaatleri her şeyin üstündedir. Visca'yı takımda tutmak bizim için önemli" dedi.

Göztepe'ye 1.91'lik Belçikalı savunmacı
GÖZTEPE, Belçikalı oyuncu Dino Arslanagic'i kadrosuna dahil etti. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, 1.91 cm boyundaki Arslanagic'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Belçika'nın Standard Liege takımında profesyonel olan 28 yaşındaki savunma oyuncusu daha önce Mouscron, Royal Antwerp ve son olarak Gent ekiplerinde mücadele etti. Arslanagic, geçen sezon toplam 22 maçta forma giydi.

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