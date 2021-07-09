Rondon Çaykur Rizespor'da
TAHIR Kıran'ın başkanlığa seçilmesinden sonra Süper Lig'de ses getirecek bir takım kurmak için kolları sıvayan ÇaykurRizespor,Venezuellalıünlü golcüSalomon Rondonile anlaştı. Basın sözcüsü Selim Selimoğlu, "Rondon görüşmesi net olarakyüzde 100 bitmese deprensip olarak oyuncu,yeni sezonda ÇaykurRizespor'da olacak" dedi. Kariyerinde İspanya, Rusya ve İngiltere'de forma giyen 31 yaşındaki 1.86'lık santrfor, 2019'da Çin'in Dalian Pro takımına 18 milyon 250 bin Euro karşılığıında transfer olmuştu. Geçen sezon daRusya'nın CSKA Moskova takımındakiralık oynamıştı.
Altın çocuklar yüzmedeAvrupa şampiyonu oldu
İTALYA'NIN başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz altın, Yiğit Aslanbronz, 200 metre bireysel karışıkta ise Berke Saka altın madalyaya uzandı. Milli yüzücülerden Kılavuz 15.02.22 ile Saka da 2.00.04'lük derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu. Aslan ise 15.05.08 ile üçüncülük elde etti. Milli sporcu Berke Saka, 100 metre sırtüstü finalinde 17-18 ve 19+ yaşTürkiye rekoru kırarak, Avrupa dördüncüsü olmuştu.
Gülle atmada tarihi başarı
ESTONYA'NIN başkenti Tallinn'de başlayan Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Alperen Karahan, gülle atmada 19.75'lik derecesiyle gümüş madalya aldı. 2019 yılında U20'de Türkiye'ye ilk madalyayı getiren milli sporcu, U23 Şampiyonası'nda da ilki başararak gülle atmada ülkemize madalya kazandıran isim oldu. Milli sporcumuz, "İnşallah BüyüklerAvrupa ve Dünya şampiyonalarındamadalyalarıkazanmak bananasip olur" diye konuştu.
Finalin adı: Pliskova-Barty
SEZONUN üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'da tek kadınlarda finalin adı belli oldu: Karolina Pliskova- Ashleigh Barty… Avusturalyalı Barty, 25 numaralı seri başı Kerber'i 2-0 mağlup ederken, Çek Pliskova ise Sabalenka'yı 2-1 yenerek finale yükseldi. Final mücadelesi yarın Barty ve Pliskova arasında oynanacak. Barty, kariyerinin ilk grand slam finalini 2019 Fransa Açık'ta çıkmış ve Vondrousova'yı 2-0 yenerek şampiyon olmuştu. Pliskova ise 2016 ABD Açık'ta finalde Kerber'e kaybetmişti.
Anadolu Efes ödüle doymuyor
PROJELERİYLE EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde daha önce dört kez altın, bir kez de gümüş ödül kazanan AnadoluEfes Spor Kulübü, 2021 yılında da EuroLeague tarafından Gümüş Ödül'e layıkgörüldü. Bu alanda ödül kazanan ilk ve tek Türk takımı olan Anadolu Efes, EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde en fazla ödül kazanan takım olma başarısını da sürdürüyor. Anadolu Efes'e Gümüş Ödül kazandıran proje ise "DijitalMaç Günü Deneyimi" oldu.