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Giriş Tarihi: 10.7.2021

Finalin adı: Djokovic-Berrettini

Finalin adı: Djokovic-Berrettini
Tenis sezonunun üçüncü Grand Slam'i olan Wimbledon'da erkekler finalinin adı Novak Djokovic-Matteo Berrettini oldu. Londra'da düzenlenen turnuvanın ilk yarı final maçında, 7 numaralı seri başı Berrettini ile 14 numaralı Hurkacz karşı karşıya geldi. Polonyalı rakibini 6-3, 6-0, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenen 25 yaşındaki İtalyan raket Berrettini, kariyerinde ilk kez Grand Slam finaline yükseldi. Dünya 1 numarası Novak Djokovic ise Denis Shapovalov'u 7-6, 7-5, ve 7-5'lik setlerle 3-0 geçerek Wimbledon'da 7. finalini gördü.

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Finalin adı: Djokovic-Berrettini
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