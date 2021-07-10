‘Gençler kendi sporlarını unutmasın’

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Meksika Ulusal Fiziksel Kültür ve Spor Bakanlığının davetlisi olarak Ulusal Fiziksel Kültür ve Spor Sistemi (SINADE) etkinliğinin ikinci olağan oturumuna katıldı. Tüm Meksika sporfederasyonlarının katılımıylagerçekleşen Cancun kentindekitoplantıda Erdoğan, Ulusal Spor Komisyonu (CONADE) Direktörü Ana Gabriela Guevara Espinoza ve Bölge Valisi'nin konuşmalarıyla başlayan programda, DEK'in vizyonu ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Erdoğan konuşmasında,gençlerin kendi sporlarınıve kültürlerini unutmamalarıgerektiğinin, busporlarla meşgul olmalarınındaha öz güvenli ve bilinçlikuşaklar yetişmesine vesileolacağının altını çizdi.