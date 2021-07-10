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Giriş Tarihi: 10.7.2021

‘Gençler kendi sporlarını unutmasın’

‘Gençler kendi sporlarını unutmasın’

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan Meksika’da Ulusal Fiziksel Kültür ve Spor Sistemi etkinliğinde konuştu

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Meksika Ulusal Fiziksel Kültür ve Spor Bakanlığının davetlisi olarak Ulusal Fiziksel Kültür ve Spor Sistemi (SINADE) etkinliğinin ikinci olağan oturumuna katıldı. Tüm Meksika spor federasyonlarının katılımıyla gerçekleşen Cancun kentindeki toplantıda Erdoğan, Ulusal Spor Komisyonu (CONADE) Direktörü Ana Gabriela Guevara Espinoza ve Bölge Valisi'nin konuşmalarıyla başlayan programda, DEK'in vizyonu ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Erdoğan konuşmasında, gençlerin kendi sporlarını ve kültürlerini unutmamaları gerektiğinin, bu sporlarla meşgul olmalarının daha öz güvenli ve bilinçli kuşaklar yetişmesine vesile olacağının altını çizdi.

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‘Gençler kendi sporlarını unutmasın’
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