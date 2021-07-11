Adana Demir durmuyor!

Mavi Şimşekler, Norveç’li sağ bek Jonas Svensson ile Menemen’den Tayfun’u da renklerine bağladı
Transferin hızlı takımı Adana Demirspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mavi-siyahlı ekip, AZ Alkmaar ile sözleşmesi sona eren ve Avrupa'dan birçok takımın da peşinde olduğu 28 yaşındaki Norveçli sağ bek Jonas Svensson'u renklerine kattı. Sağ açık ve orta sahada da oynayan tecrübeli futbolcu dün düzenlenen törenle kendisini 3 yıllığına Mavi Şimşek yapan imzayı attı. Hollanda ekibiAZ Alkmaar'da 5 sezonda152 maçta forma giyenSvensson, 7 gol atıp 27 asistyaptı. Adana Demirspor, Menemen'den ayrılan orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan'la da 3 yılık sözleşme imzaladı. Geçen sezonİzmir ekibinde 34 karşılaşmadagörev alan Tayfun 4gol, 3 asist üretti. Sezona iddialı girmek isteyen Adana Demirspor, Belhanda ve Mario Balotelli gibi yıldızları da şehre kazandırmıştı.
İşitme engelli şampiyon Can Akpınar milli takımda
MUĞLA Turgut Reis Anadolu Lisesi öğrencisi Can Akpınar, Balıkesir'de gerçekleşen İşitme Engelliler Milli Takım Seçmeleri Yüzme Yarışları'nda şampiyon olarak milli takıma seçildi. Akpınar, "Sporda engel tanımıyorum.Çalışarak her türlü zorluğun üstesindengelebiliriz" dedi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise, "Engelli gençlerimizi ve çocuklarımızı spor yapmaya teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.
HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Recep Kara endişelendirdi Mehmet Yeşilyeşil veda etti
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde talihsiz bir hadise meydana geldi. 4 kez başpehlivan olan Recep Kara, rakibi İsmail Koç ile yenişemeyince sıcağın etkisiyle baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen sporcu, hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu kaydedildi. İki kez başpehlivanolan Mehmet Yeşilyeşil iserakibi Cengizhan Şimşek'e yenilipelenerek büyük bir sürprize imza attı.
Babacar, federasyon kararı sonrası DÖNECEK
AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, geçen çarşamba günü kalp spazmı geçiren Khouma Babacar'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Atan, "Durumu iyi. Federasyonun birkomisyonu var. Ona gözükecek vebüyük bir ihtimalle geri gelecek. Birsıkıntı olacağını düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.
Sırıkla atlamada ilk madalya Ersu'dan
ESTONYA'NIN başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Ersu Şaşma, sırıkla atlamada üçüncülük elde etti. Turnuvada Şaşma, 5,60 metrelik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. 21 yaşındaki milli atlet, bu sonuçla Avrupa şampiyonaları seviyesinde sırıkla atlamada madalya kazanan ilk Türk atlet olmayı başardı.
35'lik Sergio Ramos'un vücut yaşı 25 olarak ölçüldü
REAL Madrid ile sözleşmesini uzatma konusunda anlaşamayan ve Paris Saint-Germain'e 2 yıllık imza atan Sergio Ramos'un yaşının daha genç olduğu ortaya çıktı. El Chiringuito'nun haberine göre; Fransız ekibine imza atmadan önce 5 saatliksağlık kontrolünden geçen 35 yaşındaki İspanyol stoper için doktorlar vücut yaşının olması gerekenden farklı olduğunu ve 25 olarak ölçüldüğünü belirtti.