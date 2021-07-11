Son dakika: Kırkpınar'da finalin adı İsmail Koç-Ali Gürbüz oldu

Edirne Trakya Birlik pehlivanı İsmail Koç ile Faruk Akkoyun arasındaki güreşte ise İsmail Koç'un daha aktif olduğu görüldü. İsmail Koç, tırpanları ve sürmeyle rakibini yormaya çalıştı. Pasif güreştiği gerekçesiyle Faruk Akkoyun'a iki ihtar verildi. İsmail Koç, rakibinin oyun kurarken boşluğundan yararlandı, rakibini sırt aşağı yendi ve finale çıktı. Müsabaka 20 dakikada tamamlandı. 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finali, İsmail Koç ile Ali Gürbüz arasında yapılacak.

Kırkpınar'ın güreş ağalığını Seyfettin Selim kazandı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini, mevcut ağa Seyfettin Selim 1 milyon 22 bin lira bedelle kazandı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık yarı final güreşleri sonrası Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı. Ağalık sembolü koçu almak için ihaleye mevcut güreş ağası Seyfettin Selim katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ağalığın sadece para ile olmadığını yürek ve memleket sevdası olması gerektiğini Güreş Ağası Selim'de de bunların olduğunu belirterek, ihaleyi 661 bin liradan açtı.

Seyfettin Selim de 1 milyon 22 bin lira bedelle 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalığını kazandı.

Bu sonuçla 13. kez Kırkpınar Güreş Ağası olan Selim, peygamber sporu güreşlere ağalık yapmanın onurunu yaşadığını ifade etti.