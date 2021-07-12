Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Türkiye'nin rakibi Ruanda
Giriş Tarihi: 12.7.2021 16:48

Türkiye'nin rakibi Ruanda

AA
Türkiye'nin rakibi Ruanda

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, 2. etap ilk maçında yarın Ruanda ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2. etap karşılaşmalarında G Grubu'nda yer alan 20 Yaş Altı Milli Takımı; Arjantin, Tayland ve Ruanda ile mücadele edecek.

Milliler, ilk karşılaşmasını yarın TSİ 16.30'da Ruanda ile yapacak.

20 Yaş Altı Milli Takımı, 13-15 Temmuz tarihlerinde oynanacak grup karşılaşmalarının ardından ilk ikiye girmesi halinde ise 9'unculuk-12'ncilik klasman maçlarında oynamaya hak kazanacak.

Millilerin 2. etaptaki maç programı şöyle (TSİ):

Yarın:
16.30 Türkiye-Ruanda

14 Temmuz:
19.30 Türkiye-Tayland

15 Temmuz:
19.30 Türkiye-Arjantin

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: EURO 2020 final maçı sonrası iğrenç mesajlar gündeme damga vurdu!
Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Sınıf tekrarı yapabilirler
Geleceğin meslekleri paraya para demeyecek! İşte en yüksek maaşlı meslekler
Sürekli işçilere 4 yeni müjde: SABAH Memurlar ulaştı! İşte detaylar...
Son dakika: Kadıköy'de eğlence rezaleti... Kilisenin üzerine çıkıp oynadılar! 3 kişi gözaltında
Başkan Erdoğan'ın müjdelediği dev destek ödemesi için detaylar netleşti: 12 ay boyunca sürecek!
SON DAKİKA! EURO 2020 şampiyonu İtalya oldu! 53 yıl sonra...
Son dakika: EURO 2020'nin en kötü 11'ini seçtiler! Kadroda A Milli Takımımızdan 2 oyuncu yer aldı
Dayakçı İsmail'in skandalları bitmiyor! Eski baldızdan şok ifade: İsmail Küçükkaya evliyken FOX TV stajyerini taciz etti!
BTK'dan önemli düzenleme! Cep faturasını zamanında ödemeyene kısıtlama
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'nin rakibi Ruanda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA