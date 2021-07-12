Türkiye'nin rakibi Ruanda

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2. etap karşılaşmalarında G Grubu'nda yer alan 20 Yaş Altı Milli Takımı; Arjantin, Tayland ve Ruanda ile mücadele edecek.
Milliler, ilk karşılaşmasını yarın TSİ 16.30'da Ruanda ile yapacak.
20 Yaş Altı Milli Takımı, 13-15 Temmuz tarihlerinde oynanacak grup karşılaşmalarının ardından ilk ikiye girmesi halinde ise 9'unculuk-12'ncilik klasman maçlarında oynamaya hak kazanacak.
Millilerin 2. etaptaki maç programı şöyle (TSİ):
Yarın:
16.30 Türkiye-Ruanda
14 Temmuz:
19.30 Türkiye-Tayland
15 Temmuz:
19.30 Türkiye-Arjantin