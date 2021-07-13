A Milli Kadın Voleybol Takımımızın hedefi madalya!

"TOKYO'YA POZTİF DUYGULARLA GİDİYORUZ"

İyi çalışmalar sonucu buralara geldiklerini söyleyen Guidetti, "Olimpiyatlarda oynamak ve olimpik bir takım olmak, bu 4 yıl sonunda harika bir sonuç oldu. Olimpiyatlara gitmekle yetinmeyen orada harika bir takım olmak istiyoruz. Olimpiyatlarda her maç savaşan bir takım olacağız. Diğer takımların çekineceği bir takım yaratmak istiyoruz. Mükemmel voleybol oynayamıyorsak mükemmel savaşabiliriz. Gruptaki ilk 5 maçımız çok zor. Bu takımın son 4 yılda her takımı yenebileceğini de gösterdik. Tokyo'ya en pozitif duygularımızla gidiyoruz" şeklinde konuştu.



"OLİMPİYATLARDA ÇEYREK FİNAL DUYGUSUNU YAŞAMAK İSTİYORUZ"

İyi bir takım olduklarını söyleyen Guidetti, "Hayatta hayaller ve gerçekler vardır. Biz de madalya hayali kuruyoruz. Önemli olan hayalleriniz için sonuna kadar savaşmanız. İlk 3 maçımız genelde kaybettiğimiz rakiplere karşı. Bu takımlardan biri madalya kazansa hiçbirimiz şaşırmayız. Arjantin ve Rusya ile de final maçı oynayacağız. Hedefimiz gruptan çıkabilmek. Sonrasında madalya için 1 maçımız kalıyor. Olimpiyatlarda çeyrek final duygusunu yaşamak istiyoruz. Bu takım gerektiğinde inanılmaz performans gösterdi ve yine yapacaktır" dedi.