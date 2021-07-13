Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin hedefi Tokya'da altın

ANTRENMAN SALONUNA DUYGULANDIRAN NOT BIRAKTI

Sürmeneli, antrenman yaptığı salonun aynasına genç sporcular için not bıraktı. "İdmanlarınızı bölüp benim çalışmam için fedakarlık gösterdiniz. Hakkınızı helal edin. Bana dua edin. İnşallah bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Sizleri seviyorum" ifadelerinde bulunan Sürmeneli, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

'OLUR OLMAZ AMA BEN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM'

Dünya şampiyonu Sürmeneli, otelden ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten Sürmeneli, olimpiyatlardan altın madalya hedeflediğini söyledi. Sürmeneli, "En büyük hayalim ve hedefim olimpiyatlara gidip oradan altın madalya ile ülkeme dönmek. Çok gururluyum. Özlem çektik, acı çektik ama sonu mutlu bitecek diye umuyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir kamp süreci geçiriyorum. Çok rahat psikolojik ve fizik olarak hazır bir şekilde hisse ediyorum. Artık son düzlüğe girdik. Olur olmaz ama ben elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben olacağına çok iniyorum kalpten. Boksta da kaç yıldır madalya özlemi var. Madalya alamıyoruz. İnşallah bunu en şekilde kapatıp ülkeme dönmek istiyorum" diye konuştu.