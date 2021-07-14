Azerbaycanlı şampiyon galibiyeti şehitlere adadı

Dünya sıralamasındaki bir organizasyonla karşı karşıya gelen iki sporcu kıyasıya mücadele etti. Hollandalı rakibi Abderrahman Kamili ile karşılaşan Şahmar Memmedzade, ilk raundun 2. dakikasında Kamili'yi nakavt etmeyi başardı. Kariyeri boyunca 4 kez Dünya ve Avrupa şampiyonu olan, hâlen İstanbul'da spor yaşamını sürdüren Azerbaycanlı milli sporcu, koronavirüs pandemisi sürecinden sonraki ilk maçını kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Ermenistan'ın son saldırılarında arkadaşı Rauf Orucov'u ve ağabeyinin yakın bir dostunu cephede kaybeden Nahçıvan doğumlu Şahmar Memmedzade, Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi'ndeki maça omuzlarında Türkiye ve Azerbaycan bayrağıyla asker selamı vererek çıktı.

Rakibini yendikten sonra duygularını dile getiren Şahmar Memmedzade, "Bülent Sağlam tarafından düzenlenmiş olan dövüşü alnımızın akıyla kazandık ve bir sonraki maç için kollarımızı sıvadık. Bu galibiyeti tüm Türkiye ve Azerbaycan'daki şehitlerimize armağan ediyorum. Yaşasın iki devlet, bir millet. Var olduğumuz sürece savaşmaya hazırız" diye konuştu.