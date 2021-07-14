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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Milli yüzücülerimiz Tokyo’da sahne alacak

Milli yüzücülerimiz Tokyo’da sahne alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ile Türkiye Yüzme Federasyonu'nun iş birliğiyle önemli başarılara imza atan milli yüzücüler, Olimpiyat Oyunları'nda da destan yazmak için sahne alacak. Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek şampiyonada yüzme yarışlarına 5'i kadın, 6'sı erkek toplam 11 sporcumuz katılacak. Bu sene 32'ncisi düzenlenecek olan dünyanın en önemli organizasyonunda yüzme mücadeleleri 24 Temmuz'da başlayacak ve 1 Ağustos'ta sona erecek. Kafilemizdeki sporcular şu şekilde: Kadınlarda Defne Taçyıldız, Viktoria Zeynep Güneş, Beril Böcekler, Merve Tuncel, Deniz Ertan. Erkeklerde Ümit Can Güreş, Berkay Ömer Öğretir, Emre Sakçı, Baturalp Ünlü, Berke Saka, Yiğit Aslan.

'HER ZAMAN DESTEK VERECEĞİZ'
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türk yüzmesinin her zaman yanında olduklarını söyledi. Desteklerinden bu yana lisanslı yüzücü sayısının yüzde 135 artarak 200 bini aştığını belirten Erkan, "Bu destek sonunda gelişen sporcu havuzu sayesinde Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na kota alan sporcuların artışına katkı yapmamız bizi gururlandırıyor. İnanıyoruz ki sporcularımızın hepsi ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Her birine başarılar diliyoruz. Turkcell olarak her zaman TURKSPORU'na destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

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Milli yüzücülerimiz Tokyo’da sahne alacak
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