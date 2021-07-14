Sultanlar’ın öncelikli hedefi çeyrek final

TOKYO Olimpiyat Oyunları için bugün yola çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'na medya günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ, oyuncular ve teknik ekip katıldı. Üstündağ, "Ülkemizi sevindireceğiz, gururlandıracağız. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılı sonuçları bugünden sonra da almaya devam edeceğiz" dedi. Başantrenör Giovanni Guidetti ise "Her sporcu gibi biz de madalyanın hayalini kuruyoruz. Ancak önemli olan hayaliniz için savaşmanız. Diğer taraftan da gerçekler var. Çeyrek final oynamanın heyecanını yaşamak istiyoruz. Bunun için de gruptan çıkmalıyız" diye konuştu.