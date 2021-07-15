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Giriş Tarihi: 15.7.2021

Bakan Kasapoğlu’ndan millilere moral ziyareti

Bakan Kasapoğlu’ndan millilere moral ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanan milli sporcuları Antalya'da kamp yaptıkları yerlerde ziyaret etti. Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz ile bir araya gelerek sporculara moral veren Kasapoğlu, daha sonra tekvandocular Rukiye Yıldırım ve Hatice Kübra İlgün'e ziyarette bulundu ve başarılar diledi. Milli yüzücüler Emre Sakçı ve Viktoria Zeynep Güneş'in antrenmanını da takip eden Bakan, sporcu ve antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Judocular Kayra Almira Sayit, Bilal Çiloğlu, Mikail Özerler, Vedat Albayrak ve Mihraç Akkuş'un yanı sıra para atletler Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Doğangün ile de buluşarak sporculara yanlarında olduklarını iletti.

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Bakan Kasapoğlu’ndan millilere moral ziyareti
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