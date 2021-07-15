Bakan Kasapoğlu’ndan millilere moral ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanan milli sporcuları Antalya'da kamp yaptıkları yerlerde ziyaret etti. Milli okçular Mete Gazozve Yasemin Ecem Anagöz ile bir araya gelerek sporculara moral veren Kasapoğlu, daha sonra tekvandocularRukiye Yıldırım ve Hatice Kübra İlgün'e ziyarette bulundu ve başarılar diledi. Milli yüzücülerEmre Sakçı ve Viktoria Zeynep Güneş'in antrenmanını da takip eden Bakan, sporcu ve antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Judocular KayraAlmira Sayit, Bilal Çiloğlu, Mikail Özerler, VedatAlbayrak ve Mihraç Akkuş'un yanı sıra para atletlerZübeyde Süpürgeci ve Hamide Doğangün ile de buluşarak sporculara yanlarında olduklarını iletti.