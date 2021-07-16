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Giriş Tarihi: 16.7.2021 12:34 Son Güncelleme: 16.7.2021 12:42

Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya! İlk kez...

AA
Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya! İlk kez...

Formula 1'de heyecan Büyük Britanya'ya taşınıyor. Organizasyonu daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl üç yarışta uygulanmasına karar verilen sprint turları, ilk kez Büyük Britanya Grand Prix'sinde yarın koşulacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 10. yarışıyla sürecek.

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden düzenlenecek yarışta, ilk kez sprint tur uygulamasına yer verilecek.

Buna göre sıralama turları bugün TSİ 20.00'de, sprint turları yarın TSİ 18.30'da, yarış ise pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) yöneticileri ve F1 takımlarının temsilcilerinin oy birliğiyle aldığı kararla bu sezon sprint turlarına üç yarışta yer verileceği açıklanmıştı. Bu yarışların ilki Büyük Britanya Grand Prix'si olacak.

Bugün yapılacak sıralama turları, yarınki sprint turlarının grid dizilişini belirleyecek. Sprint turlarındaki dereceler ise pilotların pazar günü yarışa hangi sırada başlayacağını belirleyecek.

Sprint yarışlarında pit-stop zorunlu olmayacak ve ilk 3'te tamamlayanlar, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan alacak.

Büyük Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Max Verstappen (Hollanda): 182 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 150

3. Sergio Perez (Meksika): 104

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 101

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 92

TAKIMLAR KLASMANI

1. Red Bull: 286

2. Mercedes: 242

3. McLaren: 141

4. Ferrari: 122

5. AlphaTauri: 48

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