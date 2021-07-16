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Giriş Tarihi: 16.7.2021

Türkiye’nin spor elçileri

Türkiye’nin spor elçileri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılacak tüm sporcuların, ‘Türkiye’nin Spor Elçileri’ olarak ilan edildiğini açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Spor Elçisi projesini başlattı… 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak tüm sporcularımızın, Türkiye'nin Spor Elçileri olarak ilan edildiğini açıklayan Kasapoğlu, milli sporculara bir mektup yazdı. Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, birbirinden başarılı sporcuların ülkesi olan bu toprakları bir spor ülkesine dönüştürmek hedefiyle önemli adımlar atıyoruz. Bu hedefe giden yolda en büyük gücümüz siz sporcularımızsınız. Sizler azimli, çalışkan, disiplinli Türk gençliğinin sembolüsünüz. Bu doğrultuda başlattığımız Faces of Turkey (Türkiye'nin Spor Elçileri) projesi kapsamında; sizleri milli sporcular olmanın ötesinde, ülkemizin 'Spor Elçileri' ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Türkiye’nin spor elçileri
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