Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Spor Elçisi projesini başlattı… 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerindeyapılacak 2020Tokyo Olimpiyatları'na katılacaktüm sporcularımızın, Türkiye'ninSpor Elçileri olarak ilan edildiğiniaçıklayan Kasapoğlu, milli sporculara bir mektup yazdı. Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, birbirinden başarılı sporcuların ülkesi olan bu toprakları bir spor ülkesine dönüştürmek hedefiyle önemli adımlar atıyoruz. Bu hedefe giden yoldaen büyük gücümüz sizsporcularımızsınız. Sizler azimli, çalışkan, disiplinli Türk gençliğinin sembolüsünüz. Budoğrultuda başlattığımız Faces ofTurkey (Türkiye'nin Spor Elçileri)projesi kapsamında; sizleri millisporcular olmanın ötesinde, ülkemizin'Spor Elçileri' ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.