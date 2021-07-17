Geçit töreni iptal oldu

Tokyo Olimpiyatları'na Koronavirüs nedeniyle yasaklar gelmeye devam ediyor. Seyircisiz yapılmasına karar verilen organizasyonda gelenekselleşen, ülkelerin sporcularının bayraklarıyla yaptığı geçit töreni de iptal edildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ın verdiği karara göre; 23 Temmuz'daOlimpiyat Stadı'ndayapılacak açılış seremonisindegeçit töreni olmayacak. Bu törenin yasaklanmasında sadece sporcuların sağlığının gözetildiği belirtildi. Bayrak taşıyıcılarının törende yer alıp almayacağı ise halen net değil.