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Giriş Tarihi: 17.7.2021

Geçit töreni iptal oldu

Geçit töreni iptal oldu
Tokyo Olimpiyatları'na Koronavirüs nedeniyle yasaklar gelmeye devam ediyor. Seyircisiz yapılmasına karar verilen organizasyonda gelenekselleşen, ülkelerin sporcularının bayraklarıyla yaptığı geçit töreni de iptal edildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ın verdiği karara göre; 23 Temmuz'da Olimpiyat Stadı'nda yapılacak açılış seremonisinde geçit töreni olmayacak. Bu törenin yasaklanmasında sadece sporcuların sağlığının gözetildiği belirtildi. Bayrak taşıyıcılarının törende yer alıp almayacağı ise halen net değil.

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Geçit töreni iptal oldu
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