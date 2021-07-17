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Giriş Tarihi: 17.7.2021

Kalbimiz ve dualarımız sizinle

Kalbimiz ve dualarımız sizinle

İstanbul Havalimanı’ndaki törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Sizler Tokyo’da iken tüm Türkiye tek yürek olacağız” dedi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporcularımız, Tokyo'ya gitmek üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sporcuları İstanbul Havalimanı'ndan Tokyo'ya uğurlarken açıklamalarda bulundu. Oktay, "Cumhurbaşkanımız adına buradayım. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hepinize ayrı ayrı selamını ve başarı dileklerini iletiyorum. Sizler Tokyo'da iken tüm Türkiye tek yürek olacağız" derken, Kasapoğlu da, "Gönüllerimizin altın madalyası sizin. İnanıyorum ki Tokyo'da bizleri gururlandıracaksınız, 84 milyonu en iyi şekilde temsil edeceksiniz" ifadesini kullandı.



'EN İYİSİNİ ELDE EDECEĞİZ'
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, olimpik sporcular için düzenlenen uğurlama töreninde tam bir ev sahibi gibi davrandı. Bütün sporcularla ilgilenen ve onları tek tek uçağa kabul eden Kasapoğlu, centilmence mücadele ederek Türkiye adına en iyi dereceleri almalarını istedi. 23 Temmuz'da başlayacak oyunlarda 18 branşta toplam 108 sporcu ile mücadele edeceğiz. A Milli Kadın Voleybol Takımımız daha önce Tokyo'ya gitmişti.

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