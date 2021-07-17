Kalbimiz ve dualarımız sizinle

İstanbul Havalimanı’ndaki törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Sizler Tokyo’da iken tüm Türkiye tek yürek olacağız” dedi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporcularımız, Tokyo'ya gitmek üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat Oktay ile Gençlikve Spor Bakanı MehmetKasapoğlu, sporcuları İstanbul Havalimanı'ndan Tokyo'ya uğurlarken açıklamalarda bulundu. Oktay, "Cumhurbaşkanımız adınaburadayım. CumhurbaşkanımızErdoğan'ın hepinize ayrı ayrı selamınıve başarı dileklerini iletiyorum.Sizler Tokyo'da ikentüm Türkiye tek yürek olacağız" derken, Kasapoğlu da, "Gönüllerimizin altın madalyasısizin. İnanıyorum kiTokyo'da bizleri gururlandıracaksınız,84 milyonu en iyişekilde temsil edeceksiniz" ifadesini kullandı.
'EN İYİSİNİ ELDE EDECEĞİZ'
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, olimpik sporcular için düzenlenen uğurlama töreninde tam bir ev sahibi gibi davrandı. Bütün sporcularla ilgilenen ve onları tek tek uçağa kabul eden Kasapoğlu, centilmence mücadele ederek Türkiye adına en iyi dereceleri almalarını istedi. 23Temmuz'da başlayacak oyunlarda 18branşta toplam 108 sporcu ile mücadeleedeceğiz. A Milli Kadın Voleybol Takımımız daha önce Tokyo'ya gitmişti.