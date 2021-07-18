Gençlerimiz bu kampı kaçırmasın

TÜGVA’nın Doğa Kampı’na katılan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “Macera parkurunda gözüm kaldı. Seneye kabul ederlerse önden başvurumu yapacağım” dedi
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul tarafından her yıl düzenlenen Doğa Kampı sona erdi. 23 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında 6 etapta yapılan kampın Edirne Gökçetepe Tabiat Parkı'ndaki kapanış etkinliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, öğrencilerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampa katıldıkları için öğrencileri tebrik ederek, "Ben de sizlerle beraber fetih rüyaları görüyorum" diye konuştu. Eğitim, spor ve kültür etkinliklerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği kampta, bilgi yarışmaları da yapıldı. Öğrencilerle birlikte çeşitli aktivitelere katılan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kampı çok beğendiğini söyleyerek, "Gerçekten muhteşem bir ortam var burada. Gençler müthiş bir enerji veriyor. Okçuluk yaptım. Çok güzeldi. Ama macera parkurunda gözüm kaldı. Eğer seneye kabul ederlerse önden başvurumu yapacağım. Gençlere bu kampı kaçırmayın" dedi.