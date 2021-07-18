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Giriş Tarihi: 18.7.2021

Türkiye, Tokyo’ya en çok atlet gönderen ülkeler listesinde 25. oldu! Pistte biz de varız

Türkiye, Tokyo’ya en çok atlet gönderen ülkeler listesinde 25. oldu! Pistte biz de varız

196 ülkeden 2020 atletin katılacağı olimpiyat oyunlarında Türkiye katılımcılar listesinde ilk 25’e girerken, Meksika, Yunanistan, Küba gibi önemli ülkeleri de geride bıraktı

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda atletizm dalında 196 ülkeden 2020 atlet mücadele edecek. Türkiye, 25 atletle dünyada en yüksek katılım sağlayan ülkeler arasında 25. sırada bulunuyor. ABD'nin 129 atletle başı çektiği listede Almanya 87, Britanya 75 atletle ilk üçte bulunurken, ev sahibi Japonya 65 atletle İtalya'nın ardından 5. oldu. Milli Takımımız, katılım listesinde Finlandiya, Yunanistan, Portekiz, Meksika, İsveç ve Küba gibi atletizmin önemli ülkelerinin önünde yer almayı başardı. Atletizmde tarihinin en yüksek ikinci katılımını sağlayan Türkiye, Balkan Atletizm Birliği'ne bağlı 21 ülke arasında ise 43 sporcuya sahip Ukrayna'dan sonra ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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Türkiye, Tokyo’ya en çok atlet gönderen ülkeler listesinde 25. oldu! Pistte biz de varız
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